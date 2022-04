El viudo lloró: acusado de desviar la investigación, el primer abogado de Macarrón recordó cómo le comunicó la muerte de Nora Dalmasso

El abogado Daniel Lacase, amigo, primer abogado y portavoz oficioso del viudo Marcelo Macarrón, a quien varios testigos señalaron como quien desvió la investigación del homicidio de Nora Dalmasso en las primeras semanas posteriores al crimen, ya declara en el juicio por jurados que se realiza por el femicidio ocurrido en noviembre de 2006 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

A poco de iniciado su testimonio, admitió: “Me excedí en cuanto a hablar, pero nunca fui vocero”. Además de reconocer que las circunstancias propias del caso lo llevaron a alejarse de Macarrón, recordó cómo se enteró de la muerte de Nora durante el viaje al torneo de golf en Punta del Este y, también, rememoró la reacción del marido de la víctima cuando le comunicó lo que había pasado. El viudo, en ese pasaje de la declaración, no pudo evitar llorar.

“Estábamos con Macarrón en Punta del Este en un torneo de golf. Antes de entrar al puente de La Barra me llama quien entonces era mi pareja. Silvia [Magallanes] me llamó y me dijo que me alejara. Ahí me dijo: ‘Nora murió’”, contó el abogado, según reconstruyó el diario Puntal, de Río Cuarto. Agregó qué pasó cuando se lo dijo a su amigo: “Marcelo se desencajó, y nos abrazamos como cualquier persona que pierde a un ser amado”. Afirmó que el viudo viajó “devastado” en el regreso de casi diez horas desde Uruguay, y que lo acompañó a la fiscalía.

Lacase fue señalado, entre otros, por los hijos de Macarrón y Dalmasso -Facundo y Valentina- como responsable de las múltiples versiones introducidas en la causa para desviar la investigación durante la etapa de instrucción.

La testigo María del Carmen Pelleritti también hizo referencia sobre Lacase. “Nora le tenía terror”, afirmó. Incluso, en medio de su exposición, advirtió: “Si aparezco muerta busquen a Lacase”.

Marcelo Macarrón, acusado del crimen de su esposa Nora Dalmasso en el Tribunal de Río Cuarto

Durante la audiencia de hoy también está previsto que declare el médico Diego Ernesto Cagnolatti, también testigo de diversos rumores, informó la agencia de noticias Télam.

Hasta la fecha ya declararon 47 testigos de los casi 300 previstos para el proceso que tiene al viudo Macarrón como único acusado por el delito de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”.

El fiscal Luis Pizarro, el último representante del Ministerio Público que investigó y elevó a juicio la causa, consideró que el móvil podría haber sido motivado por “desavenencias matrimoniales y cuestiones económicas”.

En esa línea investigativa, resumió que las circunstancias que rodearon a la muerte permiten concluir que “el homicidio fue realizado por alguien del entorno personal de la víctima, más precisamente el esposo”.

Los hechos

Según la acusación fiscal, en una fecha que no se puede establecer con exactitud, presumiblemente unos meses antes del 25 de noviembre de 2006, Marcelo Macarrón “en acuerdo delictivo con personas aún no identificadas por la instrucción, instigó el crimen de su mujer por desavenencias matrimoniales”.

Por tal motivo, enfrenta este debate como acusado del delito de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”.

De acuerdo a la requisitoria fiscal de elevación a juicio, mientras Macarrón se encontraba en la ciudad de Punta del Este (Uruguay) participando de un torneo de golf, entre las 20 horas del 24 de noviembre de 2006 y antes de las 03.15 del 25, al menos una persona ingresó en la casa de Nora, en barrio Villa Golf de la ciudad de Río Cuarto.

El homicida, “aprovechándose de la indefensión de la víctima, aguardó que esta realice su rutina previa al descanso y abordó a Dalmasso una vez que esta se encontraba dormida en la habitación de su hija, ubicada en la planta alta de la vivienda”.

En esas circunstancias y “cumpliendo el plan delictivo acordado previamente con Macarrón y sus adláteres, la tomó del cuello, ejerciendo una fuerte presión con sus manos, anulando así toda posibilidad de defensa”.

Seguidamente, “utilizó el cinto de toalla de la bata de baño que se encontraba en la habitación, realizando un ajustado doble lazo alrededor del cuello, ocasionando la muerte por asfixia mecánica”.

Finalmente, probablemente y como parte del plan criminal, “ordenó la escena con la finalidad de simular un hecho de índole sexual, tras lo cual se retiró del lugar, sin dejar rastro alguno de su persona”.