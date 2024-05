El desgarrador relato de la madre del joven asesinado en Chubut por un celular

Escuchar

Tras el asesinato de Gonzalo Guenchur, el joven de 17 años que murió de una puñalada en Comodoro Rivadavia, Chubut, cuando lo asaltaron para robarle un celular mientras esperaba en una parada de colectivos, su madre dio detalles del crimen. “El corte le llegó al corazón”, graficó la mujer, Noelia Alderete.

El asesinato del adolescente tuvo lugar cerca de las 7 de la mañana de este martes, en el barrio Ceferino, cuando esperaba a su compañera de escuela en una garita de colectivo. Allí, Guenchur fue sorprendido por un ladrón que le robó el celular. Cuando la víctima comenzó a perseguirlo para reclamarle el teléfono, el ladrón lo apuñaló.

En diálogo con TN, la mamá de la víctima contó que un automovilista que pasaba por el lugar observó el robo y fue quien trasladó al menor hasta un hospital, donde finalmente falleció. Ese conductor le contó cuáles fueron las últimas palabras de su hijo: “Solo le dijo que iba a la escuela, que no le había hecho nada y que a la tarde iba a ver a su abuela”.

Gonzalo Güenchur junto a su madre

Sobre cómo se enteró del ataque a su hijo, Alderete informó: “La compañera que estaba junto a Gonzalo avisó al grupo de la escuela y uno de sus amigos me llamó enseguida”. “Cuando llegué a la clínica me dijeron que había perdido mucha sangre, que lo estaban reanimando, pero a los dos minutos me contaron que falleció”, lamentó la mujer. Tras el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, desde el Ministerio de Seguridad de Chubut confirmaron que el ladrón fue detenido.

Luego de que trascendiera la noticia, familiares, amigos de la Escuela Provincial N.º 711 “Federico Brandsen” y vecinos de la víctima realizaron este martes una marcha para exigir justicia. “Es importante que haya más seguridad”, expresó Alderete en medio de la multitudinaria movilización. “Uno los cuida, les da protección para que tengan todo lo necesario y una persona viene y te arrebata la vida por un celular. Le robaron los sueños”, se lamentó la mujer.

Entre lágrimas, la madre contó que su hijo solía decirle que quería seguir estudiando y que tenía ganas de casarse con su novia. “Nos habló de hijos y de un futuro”, agregó.

