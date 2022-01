El desgarrador relato de la pareja de la ciclista que murió tras ser atropellada en los Bosques de Palermo: “Fue un asesinato, que los culpables paguen como corresponde”

Marcela Bimonte tenía 62 años y esta mañana murió tras ser atropellada mientras andaba en bicicleta por los Bosques de Palermo, de la ciudad de Buenos Aires, por un conductor que perdió el control de su vehículo. Luis Ceccato, la pareja de la víctimase encontraba con ella y también resultó herido. “Era todo rojo de sangre ahí, fue una cosa dantesca”, describió. Además, el hombre sostuvo que “fue un asesinato. Lo que deseo es que realmente los culpables paguen como corresponde, que no haya nada que los pueda deslindar de la responsabilidad”.

“Veníamos pedaleando por la bicisenda, yo venía adelante y ella venía atrás, había otros ciclistas. De repente, apareció el auto este que se cruzó directamente, venía a las chapas. Atropelló a alguien adelante, porque después vi que había alguien tirado”, detalló Ceccato, en declaraciones a C5N.

“Se llevó por delante un cartel, que con las chapas del cartel me cortó el brazo, la pierna y los golpes que tengo en las costillas. Caí yo, muy ensangrentado estaba. Lo primero que hice fue gritar por ella: ‘Marce, Marce’. Y no me contestaba. Solo veía el auto. Fui atrás del auto y la vi a ella tirada inconsciente, estaba mal. Había otros ciclistas que pararon, llegó la Policía”, sostuvo la pareja de Bimonte, ambos fundadores de Bicicleteadas Zen, un grupo de ciclistas y meditación.

Una compañera suya del grupo Bicicleteadas Zen le informó al resto del equipo que Marcela Bimonte había fallecido en el hospital Facebook

“Alguien decía que esto fue un masacre”, recordó el hombre. “Esto no fue un accidente de tránsito. Yo no sé si estaba loco o borracho, pero venía a una velocidad terrible y se metió en la bicisenda. Nosotros no íbamos por la avenida, íbamos por la bicisenda de la mano que nos corresponde”, indicó.

Además, contó que junto con una ciclista médica que pasaba por el lugar trataron de reanimarla antes de la llegada de la ambulancia porque la víctima se encontraba inconsciente, “pero no había caso”. Finalmente, Bimonte fue trasladada al Hospital Fernández, donde falleció.

“Yo vi que gritaban: ‘No se escapen, no se escapen’. Yo estaba al lado de ella, tratando de sacarle la sangre de la boca, no podía respirar”, explicó Ceccato, que aseguró no haber visto el momento en el que una camioneta marca Jeep se llevaba al conductor para ayudarlo a huir del lugar.

“Por la velocidad a la que nos llevó puestos a todos no venía paseando, venía a demasiada velocidad para estar paseando. No sé si estaba corriendo una picada o si se estaba escapando, pero no era velocidad de circulación normal por ningún lado en Capital”, señaló.

Su proyecto de Bicicleteadas Zen

Marcela Bimonte falleció este domingo tras ser atropellada mientras andaba en bicicleta Facebook

Ceccato destacó que juntos crearon el grupo Bicicleteadas Zen. “Pedaleamos y meditamos, donde cultivamos la salud física y espiritual”, dijo. También señaló que Bimonte trabajaba como maestra de reiki.

Antes de la pandemia por coronavirus, se desempeñaba como voluntaria en Instituto de Oncología Roffo. “Asistía enfermos terminales conteniendo y usando todas las técnicas que pudo aprender a lo largo de su vida. Ad honorem, por supuesto, como las bicicleteadas que hacemos nosotros“, comentó Ceccato en la puerta de la comisaría luego de declarar.

Ambos se encontraban en sus bicicletas camino al Planetario, punto de encuentro con el resto del equipo para comenzar con la bicicleteada del día. “Circulábamos nosotros con todos los elementos de seguridad, con cascos y guantes, salimos con luces, somos respetuosos de las leyes de tránsito. Somos extremadamente precavidos. Íbamos despacio, mirando, no esperábamos que se nos tirara una auto arriba”, subrayó.

Y continuó: “Creo que ya hay grupos que se están movilizando. Desde el Obelisco van a pasar entre las 18 y las 19 y el lugar donde fue el asesinato, porque fue un asesinato. Lo que deseo es que realmente los culpables paguen como corresponde, que no haya nada que los pueda deslindar de la responsabilidad”.

El pedido de justicia

Lugar del accidente donde un automovilista atropelló a varios ciclistas y corredores en Palermo Gerardo Viercovich

Minutos antes de las 19, ciclistas se reunieron en el lugar del accidente, donde Marcela Bimonte fue asesinada por un conductor que circulaba a alta velocidad. Varios deportistas que frecuentan la zona se acercaron y tomaron la palabra.

Piden justicia por Marcela Bimonte

“Que esto sirva para concientizar, ¿está bien? Depende de cada uno de nosotros: no de mí, no de él, no de ellos; de cada uno. Hay que inculcar la educación, que es fundamental. La educación vial urgente”, dijo uno de los presentes, con micrófono en mano.