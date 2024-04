Conurbano salvaje. Un delincuente golpeó, pateo y apuñaló a una joven que se resisrtió a un robo

Escuchar

Una joven de 22 años, que esta mañana estaba camino a la facultad, fue víctima de un brutal asalto en el que el delincuente le dio golpes de puño, patadas y hasta la apuñaló para robarle sus pertenencias.

El hecho ocurrió en la localidad de El Pato, en el partido bonaerense de Berazategui y la víctima fue identificada como Analia, quien resultó con diversas heridas que, en principio, no pondrían en riesgo su vida.

En el video de una cámara de seguridad situada en el cruce de 626 y 526, se muestra cómo la joven caminaba cuando aún estaba oscuro y, de repente, aparece corriendo por detrás un hombre que la toma del cuello por la espalda. “No tengo nada”, le dice ella que logra soltarse y empieza a pedir ayuda a los gritos.

En ese momento, el ladrón comienza a golpearla salvajemente en la cabeza. Primero con golpes de puño, luego parece que utiliza un objeto cortopunzante con el que le provocó cortes en la cabeza. Cuando la joven cae al piso, el ataque sigue y el agresor suma patadas , mientras la arrastra sobre el asfalto mojado y la joven clama por ayuda.

Sin robarle nada, el delincuente huye corriendo mientras la joven queda tendida en medio de la calle llorando y pidiendo ayuda.

En diálogo con el canal TN, la madre de la joven contó que está con dolores, con mucha impotencia porque no tienen seguridad. “Ella siempre me decía que había que perdonar, pero hoy que le pasó a ella, me dice que quiere que se haga justicia”, contó la mujer.

“Ella le dijo, no tengo nada, solo los cuadernillos de la facultad y la SUBE. No le importó nada. La tiró al piso y la comenzó a patear”, dijo entre sollozos la mujer y pidió mayores patrullajes en la zona.

Robo exprés a la joyería

Un violento y rápido robo a una joyería fue protagonizado por dos delincuentes que, disfrazados de empleados de limpieza, ingresaron al local en el que redujeron a tres de los empleados y luego se llevaron el millonario botín.

El robo ocurrió ayer, a las 10.09, a pocos minutos de que el comercio abriera sus puertas, a plena luz del día, y toda la secuencia quedó registradas en las cámaras de seguridad instaladas dentro del local situado en una zona céntrica de San Fernando, en el norte del conurbano bonaerense.

En la cámara que toma la parte de la joyería donde se atiende a los clientes, se ve a una empleada que está cerca de la puerta de ingreso y, a paso tranquilo, entran los dos delincuentes vestidos con la ropa de los empleados de limpieza del municipio de la zona norte.

El primero de los dos delincuentes -que tenía puesta una gorra- le apunta con un arma y sigue su camino para pasar a la parte posterior de la joyería donde está la caja fuerte y había otros tres empleados. El segundo de los ladrones, que tenía un casco de moto que tapaba parte de su rostro, se encarga de reducir a la empleada que estaba en el frente del local para que no alertara a nadie.

A pesar de tener un mostrador de por medio, se abalanza sobre la mujer a la que trata de retener, hasta que la misma cae al piso. En ese momento, este ladrón, que llevaba una bolsa de consorcio en sus manos, sigue los pasos de su compañero y también se dirige a la parte trasera de la joyería.

En la cámara, que está en la parte privada de la joyería, se observa cómo una de las empleadas quiere cerrar la puerta para evitar el ingreso y, un hombre que estaba en una oficina posterior, sale corriendo. Sin embargo, no logran frenar a los delincuentes que ingresan y apuntan con el arma a las dos personas y un perro que estaba con ellos.

Mientras el delincuente que tiene el arma apunta y controla a las dos personas, el segundo se dirige a un estante al lado de la caja fuerte y guarda en el interior de la bolsa plástica una serie de joyas y relojes. En tanto, el que tiene el arma, toma un puñado de dinero y ambos se retiran del lugar.

En este video también se observa a una cuarta persona dentro de la joyería, una mujer, que al escuchar a los delincuentes cierra la puerta corrediza que daba a la oficina del fondo para no ser descubierta.

Tras obtener el botín, en menos de un minuto, los delincuentes salen caminando del local para no despertar sospechas entre los transeúntes que estaban que circulaban ayer por la mañana en el centro de San Fernando.

