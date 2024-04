La desconocida historia de amor extramatrimonial del excantante de Los nocheros que duró más de 20 años y con quien habría perdido un embarazo en 2018

Escuchar

Las redes sociales explotaron con los videos y declaraciones de la mendocina y presentadora de TV Barbie Muriel que probaban su romance con el excantante de Los nocheros Jorge Rojas. Según la presentadora estuvieron más de dos décadas juntos mientras el cantante mantenía otras relaciones oficiales en paralelo y hasta perdieron un bebé hace seis años.

Este fin de semana los seguidores del artista se mostraron sorprendidos por los posteos acerca de la relación sentimental extramatrimonial entre el salteño y la mendocina, radicada en Miami hace 10 años. Más allá de los videos que mostraban su intimidad juntos, lo que más llamó la atención fue el relato de Muriel sobre la supuesta pérdida de un embarazo en 2018 con el salteño, mientras él, a su vez, esperaba un hijo con su mujer Valeria Ojeda. “Estuvimos embarazadas al mismo tiempo”, afirmó la mendocina de 37 años.

Los ñposteos de Barbie Muriel en que aparece Jorge Rojas de fondo, como parte de su vida cotidiana @barbiemuriel

Tras la repercusión de la noticia, se generó un gran revuelo mediático. Los programas de espectáculos se hicieron eco de las llamativas publicaciones de Instagram que sacaron a la luz una historia de amor hasta ahora desconocida. ¿Cuáles fueron los motivos de la mendocina para revelar un vínculo que se mantuvo tanto tiempo oculto y que habría terminado este fin de semana? Al ser consultada por LA NACION la presentadora dijo: “Necesito liberar esto ahora para sanar la herida que llevo adentro. Siento que acabo de sacarme una mochila de la espalda con la que he cargado muchos años, quiero vivir en la verdad”.

Cabe destacar que el reconocido cantante de folklore está casado desde 2012 con Ojeda con quien tiene dos hijos. La familia al completo vive en Córdoba hace varios años. Sin embargo, Muriel aclara que lejos de tratarse de una infidelidad, la mujer del cantante no desconocía el vínculo sentimental que ella mantenía con su marido, e incluso aseguró: “Todos hemos sido partícipes activos de este sistema. Ella incluso nos vio juntos en un colectivo durante una gira hace 12 años”.

La presentadora contó que conoció al artista en Mendoza cuando ella tenía 14 y el 29. Sin embargo, no fue hasta que ella estaba por alcanzar la mayoría de edad en que iniciaron la relación “libre” que mantuvieron durante todo estos años. Incluso le agradeció a Rojas: “Jorge es mi maestro de música. Él despertó esa pasión”. “Lo conocí un restaurante con mi familia, pero nuestro vínculo empezó a mis 17, ya estaba cumpliendo 18. De hecho, fue a mi cumpleaños e hizo un concierto en el Teatro Gran Rex de Mendoza. Quiero hacer ese hincapié porque hoy es como muy delicado…”, aclaró enfática.

Según los dichos de la mendocina la relación que mantenía con Rojas “no era secreta para el círculo íntimo” del cantante. “Hoy siento la necesidad contar el secreto de tu vida. Es un secreto a voces, no hay nadie que me conozca que no lo sepa”, había expresado Muriel el pasado fin de semana. Incluso la mujer del cantante lo sabía: “Ella siempre supo el rol que jugaba. Los pibes van a la escuela privada. Anda en camioneta y usa los zapatos Ricky Zarkany que quiere… Por mí estaba perfecto porque era funcional al sistema. Ella entró en esa relación y tomó ese lugar. Cada vez que viajábamos juntos, ella lo sabía”.

Otra historia destacada en la cuenta de Instagram de Barbie Muriel donde se puede ver al exnochero, Jorge Rojas acostado en un sillón blanco y ella le dedica tiernas palabras @barbiemuriel

Sin embargo, la declaración que mayor revuelo causó en las redes fue cuando la presentadora aseguró que perdió un embarazo del cantante en 2018 al mismo tiempo que el salteño esperaba un hijo matrimonial. “Su esposa también quedó embarazada en esa época. El detonante fue que en ese momento, tapé ese duelo. Estuve un año y medio con depresión. Recién ahora estoy haciendo el duelo y sanando”, contó la mendocina y reconoció que Rojas la apoyó en el proceso: “Ha estado conmigo todo el tiempo”.

De acuerdo a la mendocina el jueves pasado se cumplió un nuevo aniversario sobre el final del embarazo que no llegó a termino. ”Recibí la noticia mas hermosa y mas triste a la vez”, dijo. Estaba embarazada de tres meses y medio, pero se trataba de un embarazo ectópico que tuvo que ser interrumpido. “A Jorge recién se lo comuniqué a los ocho días, cuando ya lo había perdido porque el estaba en la selva sin señal”, relató la presentado sobre lo que consideró “el hecho mas traumático de su vida”.

Asimismo, aseguró que siempre eligió la libertad en su vínculo: “Me fui a Estados Unidos e hice mi vida profesional, yo necesitaba eso también. No tenía tiempo de lavar los platos y planchar la ropa”.

La mendocina radicada en Miami hace 10 años, contó que viajó a Salta para conmemorar un nuevo aniversario desde la pérdida de su embarazo donde se encontró en el aeropuerto con el cantante y su mujer Valeria. Ella le informó a la pareja que iba a hacer público lo vivido y el salteño en ese momento decidió ponerle fin a la relación de más de dos décadas.” Estaba para conmemorar la transición de Inti. Le avisé que necesitaba hablar. Esto es por mí y por mi bebé”, contó que le dijo al cantante. Según la mendocina, él dijo: ”Bueno, vamos a finalizar esto si vos haces eso”. “Fue la primera vez que tuvimos un desacuerdo”, manifestó la presentadora. “Estoy teniendo la mejor relación del mundo, conmigo misma, soy el amor de mi vida”, cerró.

Otra muestra de la mendocina en su red social, manteniendo una video llamada con Rojas @barbiemuriel

La respuesta del exnochero

Por su parte, Rojas hizo su propio descargo en la red social, donde lejos de negar la relación que mantuvo con Muriel, se limitó a anunciar el fin del vínculo en un sentido posteo que luego eliminó.

“Esto pertenece una vez más al complejo universo de las relaciones humanas, transitamos el camino de la vida en contacto con otros individuos y de ahí resultan las historias. Esta en particular lleva mucho tiempo, pasó por muchos estados, fue apasionada, divertida, complicada y hoy dolorosamente triste. Tuvo un principio y un final…”, escribió el exnochero.

