El gobierno de los Estados Unidos eliminó la “alerta de viajes” que pesaba sobre Rosario

Los Estados Unidos eliminaron la “alerta especial” que pesaba sobre la ciudad de Rosario. Se trataba de una recomendación por cuestiones de seguridad para los ciudadanos norteamericanos que planeaban viajar a la ciudad santafecina por negocios o turismo.

Así lo anunció el embajador del los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en su cuenta de la red social X.

“Recientemente visité la hermosa ciudad de Rosario, Argentina (hogar de Messi) y, como prometí, gracias a los grandes esfuerzos del gobernador [Maximiliano] Pullaro y el intendente [Pablo] Javkin para reducir significativamente el crimen y hacerla más segura, recomendamos bajar la Alerta de Viajes de EE.UU. a un nivel típico del resto de Argentina. ¡Los turistas deberían disfrutar y los negocios pueden florecer allí!“, escribió Lamelas.

El embajador acompañó el posteo con una fotografía donde se lo ve junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

I went recently to the beautiful city of Rosario, Argentina (home to Messi) and as promised, because of the great efforts of the Governor Pullaro and Mayor Javkin to significantly decrease crime and make it safer, we recommended to lower the US Travel Alert to a level typical of… https://t.co/anziK9h1lv — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) July 17, 2026

Tras el anuncio, el gobernador Pullaro sostuvo: "Es una gran noticia que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya eliminado a Rosario de su alerta como zona de mayor riesgo. Con esta actualización, pasamos a estar dentro de la clasificación general asignada al país, Nivel 1. Esto es el resultado de los cambios que impulsamos desde el primer día: enfrentar a las mafias, recuperar el control de la calle, invertir como nunca antes se había hecho para dotar a nuestra policía con los mejores recursos posibles. Sabemos que todavía falta mucho, pero esto nos confirma que vamos por el camino correcto para devolverle la paz a nuestra provincia".

Es una gran noticia que el Departamento de Estado de EE.UU. haya eliminado a Rosario de su alerta como zona de mayor riesgo. Con esta actualización, pasamos a estar dentro de la clasificación general asignada al país, Nivel 1.



Esto es el resultado de los cambios que impulsamos… https://t.co/uiDI2M7zSu — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) July 17, 2026

Por su parte, Pablo Javkin, intendente de Rosario dijo que la decisión de los Estados Unidos “es una señal muy importante hacia el mundo y confirma que el esfuerzo realizado entre todos está dando resultados concretos”.

Y agregó: “Durante mucho tiempo Rosario fue noticia por la violencia. Hoy empieza a ser reconocida por haber recuperado el control y por el trabajo serio que se viene realizando para devolverle tranquilidad a la ciudad. Este cambio de clasificación mejora nuestra imagen internacional y genera mejores condiciones para recibir turistas, organizar congresos, espectáculos y eventos deportivos, además de fortalecer la confianza de quienes quieren invertir y generar empleo”, expresó.

LA NACION había dado cuenta de que la cantidad de homicidios se había reducido un 22 por ciento en 2025 en comparación con 2024.

Además, en los primeros seis meses de 2026 se registraron 73 homicidios en Santa Fe, frente a los 217 registrados en el mismo período de 2023. “Se trata del registro más bajo de los últimos 25 años”, dijeron fuentes del gobierno provincial.

“El Plan de Seguridad que impulsa la gestión del gobernador Pullaro combina prevención, presencia policial e investigación criminal. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad advirtieron que, pese a la fuerte reducción de los homicidios, el desafío continúa: ‘Los homicidios caen en picada, pero las organizaciones criminales quieren recuperar su poder para impedir que los santafesinos vivamos mejor. Tenemos que vencer y estamos cada vez más cerca’”, se explicó en un comunicado de prensa difundido por el gobierno de Santa Fe.