Un comerciante escondió $20 millones y US$20.000 en una gomería y un grupo de delincuentes le robó todo

Un robo millonario ocurrió el pasado miércoles en una gomería de La Plata. Un comerciante de 62 años había escondido $20 millones y US$20.000 en el baúl de un auto estacionado dentro del local. Un día después ingresó al establecimiento y notó que un grupo de delincuentes se había llevado todo.

Todo ocurrió en la gomería ubicada sobre la avenida 520 en la localidad de Tolosa. Según reportó el comerciante en su denuncia policial, durante la mañana había recibido un llamado de un conocido donde le informaba que un exempleado del local comentó que había robado una gomería y que buscaba cambiar dólares, reportó el medio local 0221.

El sospechoso había realizado trabajos ocasionales para el comerciante. Ese mismo día el dueño de la gomería se dirigió al establecimiento y encontró la persiana de entrada violentada. Cuando ingresó, chequeó el baúl del vehículo y comprobó que se habían llevado el dinero.

La gomería donde ocurrió el robo

El robo habría ocurrido luego del triunfo de la selección argentina frente a Inglaterra por semifinales del Mundial. Una vecina le comentó al comerciante que escuchó ruidos durante la madrugada, pero asumió que se debía al movimiento que había en la zona por los festejos de la victoria, reportó el medio platense.

Por el momento, la principal hipótesis apunta a que al menos uno de los autores del golpe conocía previamente dónde estaba escondida la fortuna. Además, los investigadores consideran que los delincuentes escalaron por una propiedad lindera y luego forzaron el acceso al establecimiento.

Por el momento, los responsables no fueron identificados y la Justicia trabaja para reconstruir los hechos. Medios locales remarcaron la preocupación por la inseguridad creciente en Tolosa, donde vecinos reportaron un aumento en robos a viviendas y negocios.

Millonario golpe de una banda de boqueteros en una distribuidora de bebidas

La policía local investiga el robo en una distribuidora de bebidas en Santa Fe, donde delincuentes que ingresaron por el techo del local se llevaron un botín de $120.000.000 y US$3000.

La zona elegida para romper el techo del inmueble y la búsqueda segura en el lugar donde estaba depositado el dinero, provocaron sospechas en los investigadores, que consideran que los delincuentes actuaron con conocimiento y piensan que habrían contado con apoyo interno.

Los ladrones desarmaron el sistema de alarma y se llevaron el dispositivo DVR que graba las imágenes, admitieron los investigadores.

Robo de boqueteros en la ciudad de Santa Fe Policía de Santa Fe

Se trata del robo más importante, bajo esta modalidad, realizado en esta capital en los últimos años, agregaron las fuentes. Por el momento, no hay detenidos.

Mientras buscan pistas para identificar a los ladrones, a los investigadores les llamó la atención que, a pesar del dinero que allí se maneja, tanto en mercadería como en efectivo, el negocio no contaba con vigilancia presencial durante la noche, aunque sí disponía de un sistema de alarma monitoreada. Técnicos de la empresa de seguridad electrónica concurrieron al lugar para colaborar con la investigación y aportar los registros del sistema.