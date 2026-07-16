Nuevo giro en el crimen que conmocionó a Salta: el femicidio de Jimena Salas vuelve a quedar impune

A más de nueve años del brutal femicidio de Jimena Beatriz Salas, la Justicia de Salta dio un nuevo giro en una de las investigaciones criminales más complejas y controvertidas de los últimos años. La Sala II del Tribunal de Impugnación anuló la declaración de culpabilidad de Javier Nicolás Saavedra, quien había sido señalado como el autor material del crimen pese a haber fallecido antes del inicio del juicio oral, y confirmó las absoluciones de sus dos hermanos.

La decisión deja nuevamente sin condenados el expediente por el asesinato de Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en la localidad salteña de Vaqueros, y obliga a los investigadores a continuar la búsqueda de los responsables del crimen.

El fallo, de más de 50 páginas y firmado por los jueces Javier Francisco Araníbar y Ramón Medina, hizo lugar al recurso presentado por el abogado defensor Marcelo Arancibia y concluyó que la sentencia dictada en noviembre de 2025 incurrió en un error jurídico al atribuirle responsabilidad penal a una persona fallecida.

Javier Nicolás Saavedra había sido hallado muerto dentro de una celda de la Alcaldía General de Salta un día antes del inicio del debate oral. La autopsia determinó que se trató de un suicidio, lo que obligó a postergar el comienzo del juicio.

Pese a ello, el Tribunal de Juicio resolvió avanzar con el debate y, al momento de dictar sentencia, sostuvo que Saavedra había sido el autor material del femicidio. Al mismo tiempo, absolvió por el beneficio de la duda a sus hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra.

Durante aquel proceso, los jueces habían argumentado que, más allá de la muerte del imputado, correspondía analizar toda la prueba para determinar la verdad de los hechos.

El Tribunal de Impugnación rechazó ahora ese criterio y sostuvo que, una vez extinguida la acción penal por el fallecimiento del acusado, no podía mantenerse una declaración de culpabilidad en su contra. En consecuencia, anuló ese tramo de la sentencia y ratificó el sobreseimiento de Javier Nicolás Saavedra.

La resolución también confirmó las absoluciones de los otros dos acusados al rechazar los recursos presentados tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la querella, que pretendían revertir el beneficio de la duda otorgado durante el juicio.

El fallo representa un fuerte revés para la acusación y vuelve a colocar la investigación prácticamente en el punto de partida, ya que actualmente no existe ninguna persona acusada o condenada por el homicidio.

Un crimen que conmocionó a Salta

Jimena Salas fue asesinada el 27 de enero de 2017 dentro de su vivienda de Vaqueros. La mujer recibió 57 puñaladas en un ataque de extrema violencia. Su cuerpo fue encontrado por su esposo, Nicolás Cajal Gauffín.

La investigación atravesó múltiples cambios de rumbo durante estos años. En 2021, el marido de la víctima fue llevado a juicio acusado de encubrimiento, aunque terminó absuelto por falta de pruebas.

Tiempo después, una nueva línea investigativa orientó las sospechas hacia los hermanos Saavedra. La principal evidencia contra Javier Nicolás Saavedra fue un estudio de ADN que estableció una coincidencia positiva con uno de los perfiles genéticos hallados en la escena del crimen.

Sin embargo, la causa nunca logró explicar completamente otro de los rastros biológicos encontrados durante la investigación. Los peritos identificaron un segundo perfil genético, denominado “Hombre 2”, cuya identidad continúa siendo desconocida y que ahora vuelve a convertirse en una de las principales incógnitas del expediente.

Pero con la anulación de la declaración de culpabilidad de Javier Saavedra y la confirmación de las absoluciones de sus hermanos, el femicidio de Jimena Salas vuelve a quedar sin responsables.