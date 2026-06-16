El juicio por la desaparición de Loan comenzó envuelto en controversias y quejas de fiscales y defensores

ROSARIO.- “Querían entorpecer la causa y lo están logrando”, afirmó el fiscal federal Carlos Schaefer. A las 15, cuando se reanudó el juicio por la desaparición de Loan Peña, el niño de cinco años cuyo rastro se perdió el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de Nueve de Julio, después de un cuarto intermedio, apareció conectado de forma virtual, desde Tucumán, el psicólogo Esteban Rossi Colombo, luego de que el Tribunal Oral Federal de Corrientes hubiese ordenado su detención por no estar presente en la primera audiencia. Rossi Colombo está procesado –estuvo unos días preso durante septiembre de 2024- por entorpecer la causa, junto con 10 integrantes de la fundación Dupuy, y de manipular a los menores que fueron testigos de la desaparición de Loan.

“Esto es desprolijo y no se atiene a lo que debe ser un debate con seriedad en un caso tan importante como la desaparición de un niño, que aún no fue encontrado”, aseguró Schaefer, como respuesta a la decisión del tribunal de aceptar que Rossi Colombo participe del juicio en libertad, con la asistencia de un abogado particular, que recién había asumido la defensa unos minutos antes. Incluso, el abogado Delgado pidió al tribunal que le dieran 72 horas de plazo para estudiar la causa, algo que fue rechazado por los jueces. A esa hora de la tarde, no se había terminado de leer el resumen de la elevación juicio, donde figura de qué está acusado cada procesado en este debate oral que se realiza en las instalación del Escuadrón de la Gendarmería en la ciudad de Corrientes.

Loan Danilo Peña, tenía 5 años en el momento de su desaparición, el 13 de junio de 2024

Un día antes de que comenzara el juicio por la desaparición de Loan, el fiscal Schaefer anticipó que en el inicio del proceso las defensas, como estrategia, iban a buscar entorpecer el avance del juicio, que se prevé que se extienda por unos seis meses. La escasa autoridad que impuso el tribunal - que integran los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco- dejó la sensación, durante la primera jornada, de que será complicado que haya celeridad en un debate oral en el que se escucharán a unos 200 testigos.

La fiscalía mostró su descontento, porque dos abogados que defienden a los integrantes de la fundación Dupuy –también acusados de encubrimiento- plantearon que podrían defenderse ad honorem a Rossi Colombo. Ante esa escena de una informalidad poco usual en un juicio, los fiscales pidieron “seriedad”.

“Este tribunal decidió la detención de Rossi Colombo hace tres horas y sin revocar esa postura dice que el imputado puede participar en libertad en este juicio. Pedimos seriedad”, planteó Schaefer, que sugirió que esta maniobra puede esconder una estrategia de los miembros de la fundación Dupuy e intereses contrapuestos.

Una hora más tarde, cerca de las 16, el problema quedó zanjado luego de que el tribunal decidiera convocar a un defensor oficial a Rossi Colombo, y revertir su detención. Deberá seguir el juicio en un destacamento de Gendarmería.

Comienza el juicio por el caso Loan en Corrientes, donde dos de los principales acusados son el capitán de navío retirado Carlos Pérez y su esposa, María Victoria Caillava Joaquín Meabe

Rossi Colombo no es uno de los principales acusados, pero su rol en el juicio puede ser importante para otros acusados, entre ellos, Nicolás “El Americano” Soria, quien se hacía pasar por agente de la CIA e Interpol, y trató de desviar la investigación al acercarse a la familia de Loan.

En septiembre de 2024, la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo, quien llevó adelante la instrucción de la causa, ordenó la detención de Rossi Colombo en Tucumán, tras un pedido de la fiscalía federal, que lo acusó de falso testimonio.

La aprehensión de este supuesto psicólogo forense se produjo después de su declaración, en la que entró en varias contradicciones.

El psicólogo fue clave en relación con un episodio oscuro que ocurrió tras la desaparición del niño que tenía 5 años en el momento en que se perdió su rastro. Rossi Colombo y otras personas de la fundación se llevaron a los niños que habían estado con Loan en el naranjal el día que desapareció para darles, “en teoría”, contención psicológica, pero la sospecha es que intentaron manipularlos antes de que declararan en cámara Gesell. Los habían llevado a un alojamiento que se llama Bocanegra, en la localidad correntina de Nueve de Julio.

Este problema que surgió en la primera jornada del juicio es posible que sea la dinámica que tenga el proceso hasta llegar a un veredicto, con el planteo de nulidades de parte de los abogados defensores de manera sistemática. La lectura de las acusaciones que figuran en la elevación a juicio continuará este miércoles a la mañana.

Laudelina Peña, la tía de Loan, una de las imputadas Joaquín Meabe

En la audiencia inaugural del juicio estuvieron presentes en la sala de Gendarmería los principales acusados. La mayoría de los imputados arribaron al destacamento pocos minutos antes de que comenzara el juicio, a las 10 de la mañana. María Victoria Caillava y el capitán de navío retirado Carlos Pérez, la pareja que está acusada de la sustracción y posterior ocultamiento de Loan. El matrimonio fue el primero en entrar a la sala de audiencias.

Poco después llegó Laudelina Peña, tía de Loan, quien se sentó junto a Caillava. También estuvieron presentes en el tribunal Antonio Benítez, tío político de Loan; la pareja de amigos, Daniel “Fierrito” Ramírez y su esposa, Mónica del Carmen Millapi, quien participa del debate de forma virtual. También estaba sentado en la sala Nicolás “El Americano” Soria, imputado por entorpecimiento de la investigación, falso testimonio, usurpación de títulos y otros delitos, de la fundación Dupuy.

El excomisario Maciel, otro de los acusados Joaquín Meabe

“Las penas son altas para todos. Son entre 10 y 15 años de prisión; espero que estas personas tomen conciencia de esto. Además, el delito es permanente porque el menor sigue desaparecido”, apuntó antes del inicio del juicio. La otra fiscal del debate, Tamara Pourcel, anticipó el objetivo central del proceso: “Esperamos que alguno de ellos se quiebre y confiese”, dijo.

Schaefer también alertó públicamente sobre maniobras para obstaculizar el proceso. Advirtió que detectó intenciones de entorpecerlo, algo que no sorprende en una causa donde el pacto de silencio entre los principales imputados resistió dos años de instrucción. Ese silencio es, precisamente, uno de los principales objetivos que la fiscalía espera romper en el debate. Schaefer remarcó que no saber nada del paradero del menor “es una crueldad extrema para la familia, en primer lugar, y para toda la sociedad”.

Según el requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal que se leyó en el inicio del juicio, Loan Peña no se extravió y siete de los imputados intervinieron de manera coordinada en su sustracción y posterior ocultamiento: Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña –tía del niño–, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, su esposo Carlos Pérez (oficial retirado de la Armada) y el por entonces comisario Walter Maciel.

La reconstrucción que elaboraron los fiscales establece que durante el almuerzo del 13 de junio de 2024 en la chacra de Catalina Peña, abuela de Loan, Benítez, Ramírez, Millapi y Laudelina aprovecharon que el padre del niño y la anciana conversaban con Pérez y Caillava durante la sobremesa para apartar al menor usando la excusa de ir a buscar naranjas con los otros chicos. Laudelina convenció luego a la prima de Loan de regresar a la casa, de modo que los niños quedaron solos con los tres adultos que participaron en la sustracción.

La sospecha central es que para sacar a Loan del lugar se usó la camioneta Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava, en la que se hallaron rastros odoríferos del menor. Horas después, el matrimonio viajó a Corrientes y a Chaco en otro vehículo. La hipótesis es que hicieron ese traslado con el niño.

Los fiscales sostienen que Maciel, que era jefe de la comisaría de Nueve de Julio, montó un falso escenario de búsqueda e impartió medidas para entorpecer e imposibilitar el hallazgo. Uno de los indicios en su contra es que ordenó asentar en el libro de guardia que el llamado de Caillava a la policía había sido a las 16.15, cuando en realidad fue a las 15.37.

Los otros diez imputados, Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, llegaron a Nueve de Julio después de la desaparición. Se presentaron como integrantes de una asociación contra la violencia infantil, cuando en realidad no lo eran. Mantuvieron contacto con testigos e imputados, incluso con los niños.