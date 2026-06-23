El loco de la retroexcavadora. Salió a festejar el triunfo de Argentina totalmente borracho y chocó siete autos estacionados

Un hombre que, tras la victoria de la selección argentina contra Austria en el Mundial, salió a festejar, condujo en estado de ebriedad una retroexcavadora y chocó a siete autos en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Tras comprobarse que tenía 1,7 g/l de alcohol en sangre, fue detenido.

El hecho, que fue grabado en un video que se viralizó en redes sociales, ocurrió este lunes a la tarde tras la finalización del partido.

Borracho, chocó siete autos con una retroexcavadora

El hombre, de 47 años, circuló primero por la calle Presidente Illia en sentido oeste-este, donde impactó contra dos camionetas, para luego dirigirse hasta Paula Albarracín de Sarmiento, donde colisionó contra otros cinco vehículos.

Su peligrosa travesía terminó sobre la calle Gregoria Pérez, donde vecinos lograron frenar la marcha del acusado y reducirlo hasta la llegada de la Policía, destaca el medio El Entre Ríos.

Tras su arresto, se le realizó el test de alcoholemia, el cual dio resultado positivo con 1,7 gramos de alcohol en sangre.

Se supo que ocupantes de algunos de los rodados chocados resultaron heridos, pero desde el Hospital Delicia Concepción Masvernat informaron que ninguno presentaba lesiones de gravedad