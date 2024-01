escuchar

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, habló tras la muerte de Umma Aguilera, la niña asesinada de un balazo este lunes en Lomas de Zamora, aseguró que están trabajando con “rigurosidad” para identificar y detener a los responsables del crimen para que lleguen al juicio y tengan “una condena cierta y efectiva”.

Hasta el momento, hay un detenido por el caso que tuvo como víctima a la hija de nueve años de uno de los agentes de la Policía Federal que integra la custodia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La pequeña fue asesinada durante un intento de robo cometido por ladrones que dispararon contra el auto en el que se desplazaba con su padre tras salir de su casa de la localidad bonaerense de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora.

En este contexto y en medio del impacto de la noticia a nivel social y político, la voz del funcionario provincial fue la primera en escucharse en representación del gobierno de Axel Kicillof.

“Desde los primeros minutos después del trágico asesinato, la Policía Bonaerense avanzó en la investigación, trabajamos y estuvimos en contacto con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Los laboratorios de la Policía Federal están trabajando en corroboración de la evidencia digital: es muy importante ser rigurosos para identificar a estas personas, detenerlas y que sean sometidas al juico que corresponde y que todo lo que hagamos derive en una condena cierta y efectiva”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

Si bien no hay precisiones en cuanto a la identidad de la persona que fue detenida, Alonso habló del panorama general de la inseguridad y reparó en que “hay un problema grande con la participación de jóvenes en hechos delictivos”. Y agregó: “Bajar la edad (de imputabilidad) no es algo que por sí solo vaya a resolver el problema”. En esa línea, destacó que “la ley le permite hoy a los jueces tomar medidas severas con menores y enviarlos a una institución de máxima seguridad”.

“Hay una situación, que vemos cada vez más seguido, de una violencia cada vez mas agresiva y que se da más en los más jóvenes. En las cárceles, el 75% de los presos tiene menos de 24 años, estamos viendo que la sociedad está generando una realidad de jóvenes muy violentos, que en muchos casos arrancan desde edades muy tempranas”, expresó y puso el foco en la necesidad de que el Estado genere “instancias sociocomunitarias y mejoras en las instituciones específicas para que trabajen con los menores que por diferentes situaciones se han socializado en un nivel de agresividad muy fuerte”.

De la misma manera, el sucesor de Sergio Berni remarcó que se observa “un crecimiento en los niveles de violencia que no se corresponde con ninguna lógica”. “Tenemos que encontrar soluciones que sólo bajando la edad no las vamos a resolver, tenemos que ser estrictos y aplicar una sanción inmediatamente y que ese tipo de sanciones no sean lo mismo si mata alguien o si rompe los vidrios de la escuela. Lo que no puede pasar es que no pase nada, que de lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal”, evaluó.

