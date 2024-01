escuchar

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lamentó este lunes el ataque de delincuentes contra un integrante de su custodia y familia. Durante la balacera, la pequeña hija del policía recibió un disparo en la cabeza, por lo que se encuentra internada en terapia intensiva. “Vamos atrás de estos criminales: la van a pagar”, advirtió desde X la funcionaria.

Lamento profundamente este brutal atentado a balazos contra Umma, la hija de Eduardo Aguilera, parte de mi custodia de la Policía Federal. El país entero, pendiente de ella, para que salga bien de esta situación traumática.

Vamos atrás de estos criminales: la van a pagar. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 22, 2024

El hecho ocurrió por la mañana de este lunes cuando un agente de la PFA, de nombre Eduardo Aguilera, que cumple funciones como custodia de la ministra Bullrich y se encontraba de franco, circulaba en su auto junto a su esposa y su hija por las calles de Villa Centenario, en el partido de Lomas de Zamora.

Cerca de las 9.15 fue interceptado por cuatro ladrones armados que le quisieron robar el vehículo. El policía, en principio, se resistió con su arma reglamentaria y se inició un tiroteo en el que la hija del policía, de 9 años, resultó herida a la altura del cuello y en una de sus manos, informaron fuentes policiales.

“Escuché disparos y vi un auto pasar rápido. Cuando me acerqué vi al padre de la niña tratando de reanimar a su hija. Me acerqué y él le gritaba ´¡despertate, no te duermas!´. Gritaba que tenía un tiro en la cabeza. Tenía la cabeza tapada y deditos de la mano lastimados. Él llamaba desesperadamente a la ambulancia que tardó más de 40 minutos”, sostuvo a LA NACION Sergio, un vecino de las víctimas.

El intento del robo ocurrió poco después de que el matrimonio de policías saliera de su casa para llevar a su hija al médico. Los delincuentes escaparon, mientras que la niña tuvo que ser trasladada de urgencia en un helicóptero al Hospital Médico Policial Churruca-Visca.

Fuentes citadas por la agencia de noticias Télam explicaron que, hasta este mediodía, la víctima se encontraba con pronóstico reservado.

“Lamento profundamente este brutal atentado a balazos contra Umma, la hija de Eduardo Aguilera, parte de mi custodia de la Policía Federal. El país entero, pendiente de ella, para que salga bien de esta situación traumática”, escribió Bullrich en las redes sociales sobre el caso en el que interviene personal de la comisaría 7a. de Villa Centenario y de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 18 de la jurisdicción, a cargo del fiscal Pablo Rossi.

Además, la funcionaria deseó que la pequeña pueda salir adelante y aseguró que se dará con los delincuentes: “Vamos atrás de estos criminales: la van a pagar”.

