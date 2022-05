El presunto asesino de Lola Chomnalez admitió ante el juez que robó dinero de la adolescente

El sospechoso detenido por el asesinato de Lola Chomnalez, registrado el 28 de diciembre de 2014 en el balneario uruguayo de Barra de Valizas, reconoció en la declaración indagatoria que robó dinero de la adolescente de 15 años. Ese testimonio y el ADN encontrado dentro de la mochila de la víctima -hallada en la escena del crimen dos semanas después de la aparición del cuerpo-, sustentaron la acusación del juzgado del departamento de Rocha y el procesamiento por asesinato de Leonardo David Sena, de 39 años y con antecedentes de una condena por violación en 2009.

“El sospechoso admitió haberse encontrado con la mochila y haber sustraído dinero del interior. Allí fue donde encontramos el ADN”, dijo el juez Juan Manuel Giménez, quien desde 2017 lleva la causa que investiga la muerte de la joven que, tras siete años de búsqueda, pareciera haber dado encontrado un rumbo válido.

La conmoción provocada en su momento por ese homicidio quedó expuesta ahora al señalar al presunto responsable del crimen. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou se refirió a la captura del sospechoso: “Esto genera por lo menos paz en sus familiares y la tranquilidad de que quizás un poco tarde por lo menos se hizo o se está haciendo justicia, veremos que falla finalmente el Poder Judicial en este sentido”.

Además, el ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber, encabezó la conferencia de prensa en la que se brindaron detalles de la investigación. A su lado estuvieron el propio magistrado que lleva adelante el expediente, el director de la policía uruguaya, Diego Fernández, y autoridades judiciales de ese país.

“En primer lugar queremos felicitar a Policía Científica que fue quien marcó la línea de investigación la cual fue la que nos llevó a este resultado y que nos permitió que, a través de material genético, podamos dar con la persona imputada, que depositó su ADN en el lugar del hecho, en la toalla que se encontró dentro de la mochila que llevaba Lola el día que murió y en el documento de identidad argentino” explicó el juez Giménez, quien además remarcó que fue el mismo sospechoso quien admitió haberse encontrado el bolso y haber sustraído dinero del interior de la misma.

El ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber, el juez Juan Manuel Giménez y funcionarios judiciales y policiales explicaron detalles del arresto del nuevo sospechoso del asesinato de Lola Chomnalez

Poco antes de que las autoridades uruguayas ofreciesen su versión del caso, la madre de la víctima se había mostrado esperanzada de que pudiese finalmente lograrse justicia por el crimen de su hija. “Queremos resguardarnos y ser cautelosos. Siento un montón de emociones donde predomina el alivio y la esperanza”, dijo Adriana Belmonte en declaraciones a TN.

Belmonte explicó que hace cuatro semanas su marido y padre de Lola, Diego Chomnalez, viajó a Uruguay a presentar “un pedido para averiguar cómo se estaban llevando a cabo los ADN” y qué garantía tenían de que se esté llevando a cabo bien. “Y fueron contundentes porque anteayer lo apresan a este hombre [por Sena]”, dijo la mujer.

Adriana Belmonte y Diego Chomnalez, los padres de Lola Hernán Zenteno - LA NACION

En la conferencia de prensa, el ministro del Interior de Uruguay sostuvo. “Nos ponemos en el sentimiento que tienen los familiares de no rendirse. Lamentablemente no podemos darle vida a la niña que arrebataron, pero la justicia llega”.

Según explicó el Director de la Policía Científica uruguaya, Fabio Quevedo, en el año 2015, con las evidencias recogidas se pudo extraer un perfil genético, que fue cotejado con toda la base criminal. En aquel momento los resultados no arrojaron ninguna coincidencia.

Con posterioridad se fue comparando con los distintos perfiles que se ingresaban en esa base de datos. El funcionario explicó que entonces se decidió innovar con distintos métodos de comparación genética las cuales permitieron a los investigadores, dar con el sospechoso una vez que fue ingresado su ADN en el registro oficial.

El acusado del homicidio de Lola Chomnalez al ser trasladado al juzgado de Rocha Captura de Video

En ese sentido, el juez Giménez detalló que hace apenas una semana se dio con el paradero de Sena a través de la matrilínea (línea de investigación por lazo sanguíneo materno). “La policía de Rocha hizo un análisis de 11 posibilidades y eligió una”.

Consultado sobre si hubo errores durante la investigación, Giménez aseguró: “Lo que sí hubo fueron distintas líneas de investigación. Si los análisis se realizaban años atrás, el hombre no estaba. Si lo hacíamos días atrás, tampoco. Después hubo temas de funcionamiento del banco, que por A o por C, no figuraban en el banco. No se puede medir con la misma vara la totalidad de este sumario penal”.

La investigación se había iniciado de manera escandalosa, con una jueza que pidió licencia médica luego de centralizar su hipótesis de trabajo en la familia de la madrina de Lola, en cuya casa alquilada en Valizas se había alojado la adolescente dos días antes del homicidio. Un día después de que esa magistrada dejase el expediente fue encontrada la mochila enterrada en el mismo médano en el que fue hallado el cuerpo de la menor.

Con la pesquisa orientada ahora por el resultado del cotejo de ADN, el juez Giménez explicó que el detenido no admitió hasta el momento ser el autor del asesinato de Lola.

Andrés Cachila Moreira, en la reconstrucción del crimen realizado en la playa de Valizas El Pais/GDA

En 2019 la Justicia uruguaya había procesado a Ángel Moreira, conocido como Cachila, por coautoría de homicidio, por pedido del fiscal que en ese momento intervenía en el caso, Jorge Vaz. Ante la Justicia, este cuidacoches y vendedor de estampitas, de 36 años, admitió que había estado con la adolescente en el momento en que murió, y que incluso le había tomado el pulso para corroborar si había muerto, tras lo cual huyó del lugar porque “tuvo miedo”.

Ese año un tribunal de apelaciones ratificó el procesamiento. Sin embargo, el mes pasado, la fiscal del departamento de Rocha Jéssica Pereira solicitó ante el juez de Primera Instancia de esa jurisdicción, Juan Manuel Jiménez Vera, que se condene a Moreira a diez años de prisión por encubrimiento.

Aún no está clara la relación entre Cachila y el hombre detenido ahora como supuesto autor del crimen.