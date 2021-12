El terror de las balas. Por segunda vez en tres días atacan una sede del sindicato de gastronómicos en Rosario

Una sede del sindicato de gastronómicos de la ciudad de Rosario fue baleada esta madrugada por delincuentes que dispararon al menos diez tiros contra la fachada del local situado en Bulevar Oroño al 6000. Es el segundo ataque en tres días contra una dependencia de ese gremio. Y esta vez, los gatilleros dejaron un mensaje intimidatorio y un nombre: el de Marías Pera, uno de los “capos” de la barra de Newell’s, presuntamente ligado a la Banda de los Monos.

Según informaron fuentes judiciales y policiales, el episodio tuvo lugar en la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), en la zona sur de Rosario. Los sicarios que acribillaron el frente del local dejaron un mensaje que decía: “Matías Pera tiburón blanco…no te metas donde no te corresponde la próxima va a ser peor”.

Balearon la otra sede del gremio de Hoteleros y Gastronómicos. Hace un par de días atrás también balearon otro local perteneciente a este sindicato Marcelo Manera

La policía levantó de la escena las diez vainas servidas. La presunción es que se trató de los mismos delincuentes que el domingo balearon otra sede del sindicato, la de Presidente Roca al 1000, en el centro de la ciudad.

En aquella oportunidad, los atacantes dispararon dos tiros contra el frente del inmueble y dejaron el primer mensaje para el mismo barrabrava: “Díganle a Matías Pera que no se meta a dónde no se tiene que meter porque si sigue, se va a poner peor. No mandes en cana como lo mandaste a Cachorra”.

Por el hecho, integrantes del gremio de Gastronómicos reconocieron a la prensa que durante el año hubo discusiones entre distintas facciones gremiales, aunque desconocen quién pudo haber ordenado o efectuado el ataque armado.

El caso es investigado por la fiscalía de turno de Rosario, que ya pidió el relevamiento de las cámaras de seguridad, en busca de mayor información.