“En la Argentina no pongo un peso más”: viajó a Corrientes para combatir los incendios, robaron en su casa y se hartó

Un joven oriundo de San Juan, que había ido a Corrientes a dedo para ayudar como voluntario en la batalla contra el fuego en esa provincia, regresó a su casa días después y recibió la noticia de que le habían robado. “Ahora me quiero ir a la m…, yo en Argentina no pongo un peso más”, dijo angustiado en un video que subió a sus redes sociales.

Cristian Solera es el nombre del joven solidario que aún no puede creer lo que le sucedió. Según pudo ver más tarde en cámaras de seguridad, el sábado pasado cuatro sujetos se bajaron de dos motos e ingresaron a su propiedad después de romper el alambrado perimetral.

Una vez dentro, los delincuentes se llevaron unas 10 lámparas, la bomba de la pileta, y cables, según informó Diario de Cuyo.

“Cuando uno llega lo que quiere es abrazar a su familia, comerse un asado, contar lo que vivió. Yo me encontré con mi vieja llorando y con Valentino (su hijo de 6 años) preguntándome por qué ahora la casa está fea”, contó.

Cristian, quien suele viajar y realiza voluntariados en cada país que visita, contó que había refaccionado su casa, sobre Calle 14, en la localidad de Rinconada, en San Juan, para alquilarla. Además, dijo que la construyó con dinero que ganó en trabajos que realizó en Dinamarca, donde fue delivery y empleado de una empresa que limpia garajes.

Su ayuda en Corrientes

En la provincia afectada por los incendios el joven estuvo desde el martes de la semana pasada hasta este sábado. Según relató, para llegar se tomó entre “15 o 20 vehículos de todo tipo”. Además, dijo que colaboró en el Parque Nacional Iberá con su dron. “Tomaba imágenes y daba las coordenadas de donde estaban los focos de incendios. Allá hasta me hicieron un reconocimiento por mi ayuda”, explicó.

Cristian en Corrientes, junto con los bomberos a los que ayudó con su dron Instagram Cristian Solera

En uno de los videos que puso en sus historias de Instagram, se ve cómo los bomberos le agradecen. “He perdido, tranquilamente, más de 150 lucas. A eso hay que sumarle que ahora me pierdo de alquilar hasta arreglar todo (…) venía una gente de Córdoba y les tuve que cancelar. Estuve trabajando en el exterior para invertir acá, para establecerme acá. Pero ahora me quiero ir a la m..., yo en la Argentina no gasto ni un centavo más”, dijo en el video.

Por otra parte, desde su cuenta de Instagram aclaró que no pide ayuda para poder arreglar su casa. “No es cierto que he pedido ayuda económica, sí mucha gente se ha acercado a brindarme su ayuda y lo agradezco mucho. Pero lo único que quiero es que Rinconada, donde vivo, vuelva a ser un lugar seguro”, escribió en un posteo.

Por último, destacó: “Es un pueblo tan bonito que está quedando mal por gente que no trabaja y lo único que le importa es hacer daño”.