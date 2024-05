Video: una feroz pelea en una famosa heladería de Mar del Plata terminó a los sillazos y con el revoleo de mesas

Escuchar

Momentos de tensión se vivieron en una reconocida heladería de Mar del Plata el pasado lunes luego de que tres personas protagonizaran una feroz pelea que terminó a los sillazos y con el revoleo de mesas. Si bien el hecho ocurrió hace más de una semana, el video de la trifulca que grabaron las cámaras de seguridad y las declaraciones de los empleados que presenciaron el episodio se dieron a conocer recién este miércoles por la tarde.

Según se desprende de las filmaciones, los incidentes tuvieron lugar el lunes 22 de abril cerca de las 22.30, en una sucursal de la heladería Helados Italia, ubicada la Avenida Colón entre Corrientes y Santa Fe. La riña, según el testimonio de trabajadores que hablaron con Canal 8, se produjo por dinero. “Esa noche estaba lloviendo y no pasaba nadie por acá. Y, de un momento para otro, apareció un hombre que nos hizo levantar ciertas sospechas”, introdujo Joaquín en diálogo con el medio local.

“Pidió un helado y se sentó en una de las mesas a esperar. Mientras yo preparaba su pedido, apareció una mujer preguntando por un muchacho de campera negra. Le dijimos que sí y, cuando se encontraron, empezó una discusión porque, supuestamente, el hombre le había robado plata. Comenzaron a los golpes como se ve en el video y, a los minutos, se sumó una nueva persona. La pelea terminó con destrozos terribles”, detalló el heladero.

Aclaró que su intención tanto como la de su compañera Renata fue obligarlos a retirarse del establecimiento, pero les fue imposible. “Les pedí que se vayan, que acá no discutan, que no era el lugar. En ningún momento me escucharon. Empezaron a revolear todo. Tiraron una mesa, una silla”, sostuvo. Más adelante en la entrevista, su colega también se pronunció respecto de los sucedido y ofreció más detalles que permitieron entender mejor el inusual acontecimiento.

“Como dijo mi compañero, el hombre que ingresó ya nos resultaba sospechoso. Primero porque se sentó en una de las mesas que no se ven desde el lado de afuera. Segundo, porque parecía conocerse con la mujer que lo increpó. Mientras se gritaban entre ellos, se llamaban por sus respectivos nombre”, reveló Renata. Y continuó con su relato: “Primero el hombre la agrede a la mujer. Después entre otro hombre que viene en defensa de la muchacha. Eran dos contra uno”.

“Ni bien comenzó el descalabro, Joaquín me dijo que saliera afuera y llamara a la Policía. Eso fue lo que hice. Me aseguraron que iban a tomar el caso como prioridad y enviar un patrullero. Pero la pelea terminó y las dos personas que enfrentaron al hombre se escaparon con una campera, dentro de la cual supuestamente se encontraba la suma robada. Y en cuanto al primer sujeto, se sentó con un poco más de tranquilidad, reclamó el helado, lo comió y se fue”, cerró.

Durante los últimos tramos de su aparición televisiva, los empleados contaron que el dueño se apersonó más tarde en el local para ayudarlos a ordenar y les aconsejó: “No se preocupen, quédense tranquilos. La próxima vez que pase algo así, váyanse del lugar, salgan corriendo, piensen primero en ustedes”. “Hoy en día uno no sabe con qué se puede encontrar. Pueden estar armados. En esta zona está todo muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado”, concluyó Joaquín.

En la mañana del martes 23 de abril, se radicó la correspondiente denuncia ante la Comisaría N°2 de la ciudad balnearia.

Antecedente en Ciudad de Buenos Aires

El pasado febrero, un tenso enfrentamiento entre el encargado de una heladería y dos presuntos vendedores ambulantes ocurrió en el local ubicado entre las calles Armenia y Soler, barrio porteño de Palermo. El conflicto tuvo lugar minutos antes de la medianoche, luego de que los agresores desparramaran cerveza sobre el piso y las mesas que el establecimiento tenía apostadas sobre la vereda. Las dos partes involucradas intercambiaron golpes, palazos y sillazos.

Adrián, el apoderado de la sucursal de la heladería Donaldo en Palermo, sostuvo en diálogo con Telefé Noticias que “los dos muchachos no eran vendedores sino que venían de robar en supermercados”. “Tenían botellas de cerveza y de champagne, y caminaban con una pizza en la mano, que seguro habían mangueado en el local de al lado. Cuando nos encontramos con ellos, pudimos darnos cuenta de que ya estaban borrachos y profesaban cierta actitud violenta”, remarcó.

Acto seguido, el empleado relató la secuencia que devino en el altercado: “Se sentaron en la mesa de afuera, uno agarró una lata de cerveza y procedió a desparramarla por el piso, por las mesas. Yo salí a decirles que no podían hacer eso, que por favor se levantaran. En un principio me hablaron bien y después se violentaron. Entré al local y me siguió uno de ellos. Comenzó a insultarme, a gritarme. Me tiró un frasco de alcohol que estaba sobre la barra y yo me defendí”.

Los videos captados por una de las cámaras de seguridad instaladas en la heladería muestran como Adrián, tras recibir el ataque, saca un palo de debajo del mostrador y procede a pegarle al agresor. “Lo sacamos de adentro del local y uno de ellos empezó a patear el vidrio hasta que lo rompió”, indicó el encargado y admitió haber entrado en “shock” tras la situación. “Nadie se mete, todos ven el espectáculo. Solo hay críticas y comentarios”, lamentó en diálogo con la prensa.

“Todos los días pasa esto. La Policía no los mete presos. Y no se los lleva porque tiene que iniciar una causa, llamar a un juzgado, fiscalía, toda burocracia para que a los dos días estén afuera. Insisto en que esto pasa todos los días. Nos roban sillas y plantas. Nos han robado el herraje de la puerta”, se quejó el encargado.

LA NACION habló con fuentes policiales para obtener mayores detalles sobre el caso. Sin embargo, desde la Policía de la Ciudad afirmaron no haber intervenido. “Llamamos al 911 y tardó 20 minutos en venir. La Policía no los quiere meter presos. Y no se los lleva porque tiene que iniciar una causa”, refutó Adrián.

