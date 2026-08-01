En un operativo de control vial se detectó que un oso de peluche tenía un relleno especial: marihuana

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió detectar una maniobra de narcotráfico bajo una modalidad poco habitual: un envío de marihuana oculto en el interior de un oso de peluche que era transportado como encomienda desde Jujuy hacia la provincia de Buenos Aires. Por la cantidad de droga secuestrada, los gendarmes sospechan que se trataría de un envío de prueba para testear la ruta.

El operativo se llevó a cabo durante la noche del jueves sobre el kilómetro 94 de la Ruta Nacional N° 9, donde oficiales de la Sección Núcleo del Escuadrón 63 “Zárate Brazo Largo”, con apoyo del Escuadrón Vial “San Nicolás”, realizaban controles sobre un transporte de paquetería que tenía como destino la localidad bonaerense de Pablo Nogués.

Durante la inspección, un perro detector de narcóticos de la Fuerza marcó una de las encomiendas, indicando la posible presencia de estupefacientes.

Al abrir la caja, los gendarmes encontraron varios juguetes. Sin embargo, al revisar un oso de peluche advirtieron irregularidades en su estructura, por lo que decidieron abrirlo.

En el interior del muñeco hallaron un paquete cilíndrico envuelto en nylon que desprendía un fuerte olor característico de cannabis.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de marihuana, con un peso total de 63 gramos.

Con intervención del Juzgado Federal de Campana, Gendarmería Nacional secuestró la droga y labró las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, mientras continúa la investigación para determinar a los responsables del envío.

En tanto, en dos procedimientos realizados en Salta, personal de la Gendarmería detectó que tres mujeres y un menor de edad trasladaban 7 kilos de cocaína y 10 kilos de marihuana. Los operativos se llevaron a cabo por los efectivos de la Secciones Reforzadas “28 de julio” y “Aguas Blancas”.

En uno de los hechos, los gendarmes controlaron un ómnibus y constataron que tres pasajeras llevaban 7,185 kilos de cocaína y 135 gramos de cannabis sativa escondidos entre toallas, sábanas y ropa de abrigo.

En el otro procedimiento, los funcionarios fueron alertados cuando observaron que un menor de edad circulaba, por un camino secundario, con una bolsa de nylon. Fue aprehendido cuando intentó escaparse, controlado y detectado con 10,385 kilos de marihuana.

Tras esos resultados, las tres mujeres quedaron detenidas y el menor liberado supeditado a la causa, que posteriormente fue entregado a sus progenitores.

El operativo se concretó al inspeccionar un ómnibus en la ruta nacional 50. Durante el control, los gendarmes advirtieron que tres mujeres de nacionalidad argentina llevaban toallones, juegos de sábanas y ropa de abrigo entre sus equipajes. Momentos que, al requisarlo en profundidad, lo uniformados constataron ladrillos (con una sustancia blancuzca y una vegetal) escondidos entre la mercadería.

Un total de 7,185 kilos de cocaína y 135 gramos de cannabis sativa fueron decomisados y las involucradas detenidas, por orientación de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán.

En paralelo, la Sección Reforzada “Aguas Blanca” perteneciente de la misma Unidad llevaba a cabo otro operativo sobre un camino que conecta con el Estado Plurinacional de Bolivia.

El personal de la Fuerza patrullaba la zona y advirtió que un menor de edad caminaba por la senda con una bolsa de nylon, quien al percatarse la presencia de los gendarmes intentó huir, pero fue aprehendido inmediatamente. Ante testigos, los efectivos realizaron un registro y descubrieron que el mismo trasladaba paquetes con 10,385 kilos de marihuana.

De igual modo, intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, que dispuso el secuestro del estupefaciente y de un celular, como así también que el menor quedé supeditado a la causa y entregado a sus progenitores.