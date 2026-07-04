Encontraron el cuerpo atado de una mujer: fue torturada con golpes y asesinada con puñaladas

La escena del crimen horrorizó hasta a los más experimentados investigadores. El cuerpo de la víctima evidenciaba que había sido salvajemente atacada. “Había señales de tortura”, dijeron los policías que hallaron el cadáver de Marta Azucena Migliorini.

Los detectives no necesitaron esperar el resultado de la autopsia para definir que la mujer de 65 años había sido víctima de “una violencia desmedida”. Es que el cuerpo estaba atado. Y en la piel resaltaban como evidencia del crimen los hematomas provocados por numerosos golpes. También estaba a la vista una sucesión de heridas cortopunzantes. El asesinato en la localidad tucumana de Banda del Río Salí no parece estar asociado a un arrebato emocional. La mujer fue asesinada de manera atroz dentro de su casa.

Por ahora, los investigadores perfilaron un caso de homicidio en ocasión de robo. El expediente tiene tres detenidos.

Según consignó La Gaceta, el asesinato quedó al descubierto ayer, alrededor de las 19, cuando un sobrino de la víctima se acercó a la vivienda de su tía, preocupado al no recibir respuesta a sus insistentes llamados y mensajes. Ingresó por la puerta trasera y se encontró con la horrible imagen del crimen.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale. El informe preliminar que el fiscal recibió de los forenses indicó que la data de muerte debía fijarse varias horas antes del hallazgo del cuerpo.

Vecinos aportaron importantes testimonios al señalar que habían observado a un hombre en la puerta de la casa de la mujer asesinada. La víctima, incluso, había alertado a familiares sobre su inquietud por el merodeo de hombres cerca de su vivienda.

Los datos iniciales llevaron a la policía capturar a un vecino como sospechoso del homicidio. En su casa fueron encontradas las llaves del automóvil de la víctima, sin que el detenido pudiese explicar enseguida por qué tenía ese elemento en su poder. Ese hombre hizo una confesión frente a la policía, algo que no tiene peso en la causa, pero que permitió abrir líneas de investigación. Dos supuestos cómplices fueron arrestados, uno de ellos, menor.

“Estamos ante un hecho perpetrado con una violencia desmedida”, señalaron fuentes de la causa.