Mataron a una adolescente de 14 años e hirieron a su madre en un enfrentamiento entre bandas narco

Una madre y su hija fueron víctimas de una guerra entre bandas de narcotraficantes en el límite entre las localidades de González Catán y Virrey del Pino, cerca del kilómetro 35 de la ruta 3, en el partido de La Matanza.

La adolescente, de 14 años, fue asesinada. Su madre, de 50, fue herida de un balazo y está internada en grave estado en el hospital Simplemente Evita. Los familiares y vecinos de la menor asesinada y la mujer herida intentaron incendiar la vivienda del jefe de una de las bandas que se enfrentaron a balazos y que causaron la tragedia.

La policía realizó allanamientos para tratar de apresar a los cinco integrantes de los dos grupos de vendedores de droga que protagonizan la guerra por el territorio para comercializar estupefacientes.

Mataron a una nena de 14 años que quedó en medio de un enfrentamiento entre bandas de narcos

Según fuentes policiales, el trágico episodio ocurrió ayer, por la tarde, cuando dos integrantes de una de las bandas narco llegó a una casa situada en Cabot al 6700, en una camioneta Ford Ecosport blanca y abrieron fuego contra la vivienda en la que, según los vecinos, funcionaba un búnker de venta de drogas. Los narcos que estaban en la casa atacada respondieron la agresión y comenzó el tiroteo.

En ese momento, Blanca Urquiza, de 50 años, y su hija Candela, de 14, caminaban por la vereda y quedaron en medio del fuego cruzado de ambas bandas. Uno de los balazos hirió en la cabeza a Candela y otro de los disparos impactó en el cuello de su madre.

Una cámara de seguridad grabó la secuencia en la que las víctimas caminaban por la vereda y los ocupantes de la camioneta blanca y los narcos del búnker se enfrentaron a balazos. Al revisar las grabaciones de ese dispositivo los investigadores policiales obtuvieron una imagen digitalizada de la patente de la camioneta blanca.

A partir de ese dato, los policías identificaron al titular del vehículo y allanaron la casa, situada en Gallego al 800, en González Catán. Allí, los uniformados secuestraron la camioneta usada por dos de los agresores y encontraron la documentación del vehículo cuyo titular era uno de los narcos.

Cuando los policías que allanaron la vivienda comunicaron sobre el resultado del procedimiento, se enteraron que otros efectivos tenían ese domicilio en la mira porque formaba parte de una investigación encarada por la Dirección de Drogas ilícitas de la fuerza de seguridad provincial y sobre la que se estaba a punto de concretar un allanamiento.

Al mismo tiempo, otro grupo de policías allanó la vivienda atacada, donde funcionaba el búnker de venta de droga que fue atacado por los narcos de la camioneta blanca. Allí los investigadores secuestraron $4.888.100; dos cargadores de pistola vacíos, cuadernos con anotaciones, 742 dosis de cocaína y 340 gramos de marihuana.

Según fuentes policiales, uno de los ocupantes de la casa que funcionaba como búnker narco habría sido identificado como Jorge Galeano, alias Neko, con antecedentes por robo y tenencia ilegal de arma de fuego.

Tanto Neko como su pareja y su hermano tienen pedido de captura y hasta el momento están prófugos. Los tres sospechosos están acusados de participar en el tiroteo con la banda rival que causó la muerte de la adolescente, de 14 años e hirió de gravedad a su madre, debido a que quedaron en medio del fuego cruzado.

Además, el fiscal Claudio Fornaro ordenó las capturas de los dos agresores que dispararon desde la camioneta Ecosport blanca.