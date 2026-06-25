Un joven de 24 años asesinó a su madre y enterró el cuerpo en el patio de la casa

Un joven de 24 años fue detenido en las últimas horas, acusado de haber asesinado a su madre en la casa familiar, ubicada en la localidad de Castelar, en el oeste del conurbano bonaerense, según confirmaron las autoridades policiales.

El detenido, identificado como Carlos Ignacio Costa Martínez, estaba bajo arresto en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires por intento de homicidio de su padre, y le confesó a un amigo lo que había sucedido con su progenitora, razón por la cual será imputado por ‘homicidio calificado’.

Poco después, y por orden de la fiscalía, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en una casa ubicada en la calle Arrecifes al 1200, donde se hizo presente personal de la Comisaría 8va. y allí encontraron el cadáver de Graciela Martínez, de 54 años, enterrado en la parte trasera y cubierto por bolsas de residuos, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Ante el hallazgo, se preservó la escena y se convocó a las áreas especializadas, quedando personal de la división de Crimen Organizado de la policía bonaerense a cargo de los peritajes y de levantamiento de rastros, mientras que la causa quedó en manos de la UFI Número 1 y el Juzgado de Garantías Número 5 del Departamento Judicial de Morón.