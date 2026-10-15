Femicidio de Agostina Vega: el principal acusado, Claudio Barrelier, negó la tenencia de pornografía infantil y pidió un careo con la madre de la víctima

CÓRDOBA.- Claudio Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega y formalmente imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género , declaró en una investigación paralela a la del crimen de la adolescente, iniciada a partir del hallazgo de archivos en su teléfono móvil analizados como posible material de abuso sexual infantil. Negó los cargos y luego se abstuvo de responder preguntas.

En la declaración, realizada de forma virtual desde la cárcel de Cruz del Eje, el fiscal Juan Ávila Echenique le amplió la imputación por la tenencia de cuatro imágenes de contenido sexual en las que participan menores de edad.

Los registros, como oportunamente reveló LA NACION, eran 377; entre ellos había videos pornográficos y también una foto de Agostina Vega —que tenía 14 años— amordazada antes de ser abusada y asesinada la madrugada del 24 de mayo pasado.

El teléfono de Barrelier había sido intervenido legalmente antes del femicidio, pero por otra causa, vinculada a una investigación por presuntas irregularidades en la entrega de licencias de conducir.

Cuando fue detenido, el 26 de mayo pasado, se le secuestró un iPhone 13 y una computadora. El trabajo de recuperación de archivos lo hicieron expertos de la Dirección de Investigación Operativa (DIO).

Video a la madre: “frente a frente”

Después de la declaración, desde la cárcel le envió un video a la madre de Agostina, Melisa Heredia, en el que le pide estar cara a cara: “Melisa, quiero que estés frente a frente para que, de una vez por todas, se sepa la verdad”.

En el video, que fue difundido en exclusiva por Noticiero 12, afirma: “Necesito tenerte de frente para que se sepa la verdad, para que se sepa. Tu familia te va a terminar odiando, van a saber que vos entregaste a tu hija”.

Ya en la carta que su abogado, Carlos Arguello, presentó en forma de memorándum ante la Fiscalía, y en la que niega haber producido, filmado o participado en videos sexuales con menores de edad, Barrelier admite haber participado en la producción y distribución de contenido sexual, pero siempre entre adultos que sabían que eran filmados y lo consentían.

Barrelier también afirma que la iniciativa para hacer esos videos —en los que no hay ninguna imagen de Agostina Vega— fue de los padres de la adolescente: Gabriel Vega y Melisa Heredia (de quien dijo que era protagonista de “mucho material” de este tenor).

En la carta también menciona a “Gapa”, un colombiano a quien señaló como presunto comprador de los videos. Siempre según el relato de Barrelier, el día que Gabriel Vega habló con él —cuando la adolescente estaba ya muerta— le pidió que no mencionara al colombiano y que responsabilizara a Heredia.

Ahora, en el video, indica: “Animate a estar frente mío de una vez por todas para que la gente que me odia sepa la verdad”.

Barrelier pidió que se hagan peritajes de todos los teléfonos móviles, que se recuperen las conversaciones con Gabriel Vega y que se ordene un careo con Heredia.

Fernanda Alaniz, la abogada del padre de Agostina, reiteró este jueves que hay una “constante revictimización de Agostina” con “la difusión de información que vulnera su memoria y dignidad”.

Por otro lado, Carlos Nayi, abogado de la madre y de los abuelos maternos de la víctima, sostuvo que ya había hecho esas declaraciones durante la instrucción del sumario de la causa principal y ratificó que Barrelier es un “psicópata”.