Encontraron muerto a un directivo de GenTech, la empresa de suplementos deportivos de Martín Menem

Un directivo de GenTech, la empresa de suplementos deportivos creada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue encontrado muerto el domingo en un departamento del barrio porteño de Almagro. Según pudo saber LA NACION, se trata de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, un contador venezolano de 46 años.

El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada sobre la avenida Díaz Vélez. De acuerdo con fuentes al tanto del caso, Osorio no respondía llamados desde hacía varios días, lo que generó preocupación entre sus allegados.

Según reconstruyeron fuentes del entorno del libertario, Menem había visto por última vez a Osorio el viernes. El sábado intentó comunicarse con él sin éxito y, ante la falta de respuesta también durante la mañana del domingo, pidió a otro integrante de Gen Tech —que contaba con una copia de la llave del departamento— que se acercara al lugar para verificar la situación.

El hombre, que se desempeña como gerente de Finanzas de la firma, ingresó a la vivienda y encontró a Osorio sin vida sobre su cama. Inmediatamente dio aviso al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), a la Policía de la Ciudad y al propio Menem.

El presidente de la Cámara baja se trasladó al lugar ese mismo día. Para entonces ya se encontraban trabajando efectivos policiales y personal médico.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, que conduce Eduardo Cubría. Por el momento, el expediente fue caratulado como “muerte dudosa” y los investigadores intentan determinar las causas del fallecimiento. Entre las hipótesis bajo análisis figura la posibilidad de que haya sufrido un edema pulmonar, aunque aún se aguardan peritajes y estudios complementarios.

El mismo domingo, Gen Tech confirmó la muerte de Osorio a través de un comunicado. “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Daniel Osorio Peñaloza, quien se desempeñó como gerente de nuestra empresa”, expresó la firma. “Su dedicación y aporte fueron fundamentales para el crecimiento y desarrollo de nuestra organización”, agregó.

La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme… — Martin Menem (@MenemMartin) June 9, 2026

Manem, en tanto, se refirió al hecho este martes mediante una publicación en sus redes. “La muerte de Daniel es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía”, escribió.

En el mismo mensaje, el titular de la Cámara de Diputados explicó que fue notificado telefónicamente sobre el hallazgo y que se dirigió de inmediato al departamento. Además, pidió esperar el avance de la investigación judicial para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Osorio era contador público egresado de la Universidad de Yacambú, en Venezuela. Se incorporó a Gen Tech como gerente de Producción y Desarrollo y, en 2019, asumió como gerente general de la compañía.

Junto con su hermano Adrián, Menem es propietario de Gen Tech Argentina SA, una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de suplementos vitamínicos, barras proteicas y bebidas isotónicas, entre otros productos. La firma distribuye sus productos en gran parte del país y figura entre los proveedores de la selección argentina de fútbol.

Según su última declaración jurada patrimonial presentada al ingresar a la función pública, Menem posee el 62% de las acciones de la compañía, valuadas entonces en unos $172 millones.