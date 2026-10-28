Enfrentamientos con más de 50 balazos por una guerra entre narcos en José C. Paz

José C. Paz fue escenario de dos enfrentamientos protagonizados por bandas dedicadas al narcomenudeo que se pelean por el territorio para vender droga. En ambos tiroteos, ocurridos con menos de seis horas de diferencia, hubo más de 50 balazos.

La disputa es por cada casa, esquina o pasillo en el que un dealer se instala para comercializar cocaína, pasta base o marihuana.

En medio de esa guerra están los vecinos que no tienen ninguna relación con los narcos y que se convirtieron en rehenes de los traficantes que luchan por el dominio del territorio.

Entre el domingo a la noche y el lunes a la madrugada se registraron dos enfrentamientos entre bandas.

Tiroteo entre narcos en el barrio Frino, de José C. Paz

El primer tiroteo ocurrió en Barrio Frino; allí, tres vendedores de droga abrieron fuego contra una casa en la que comercializaban estupefacientes. El dealer que estaba a cargo del búnker se defendió de la agresión y también abrió fuego. Entonces, los agresores vaciaron los cargadores de sus armas y huyeron. El encargado del búnker intentó escapar y abrió fuego contra un grupo de policías que había llegado al lugar a partir del llamado que un vecino realizó al número de emergencias 911.

Los efectivos de la comisaría de Barrio Frino apresaron al encargado del búnker y secuestraron una mochila, droga y municiones. En tanto, los agresores huyeron y, hasta el momento, no fueron detenidos.

El enfrentamiento fue grabado por un vecino con su celular y se difundió a través de los grupos de WhatsApp de los habitantes de la zona. En la grabación quedó registrado cómo los atacantes estuvieron a pocos centímetros de balearse entre ellos, cuando uno de los agresores se cruzó en la línea de fuego de un cómplice frente a una parrilla que funcionaba en una vivienda.

El segundo enfrentamiento ocurrió en el barrio El Ceibo, cerca del cruce de Croacia y la Ruta 197. “¿Qué onda? A los tiros mal en El Ceibo, ahora”, alertó un vecino en redes sociales. Las detonaciones se escucharon en varias cuadras a la redonda.

“Dicen que David se cruzó con un vecino y le dijo que volviera a su casa porque a la noche correría sangre”, alertó otro habitante del barrio en su perfil de Facebook.

Guerra narco en El Ceibo, de José C. Paz

Aunque el violento episodio se difundió a través de las redes sociales y algunos habitantes del barrio expusieron sus vivencias sobre lo ocurrido en distintos rincones, ninguno de ellos, posiblemente por temor a represalias, se presentó en la seccional local para identificar a los agresores.

“Se tirotearon otra vez y nuevamente rompieron el vidrio de mi ventana”, expresó otro vecino, al pie de una foto en la que mostraba los impactos de los proyectiles.

Según fuentes judiciales, a pesar de la cantidad de balazos, en ninguno de los tiroteos hubo heridos ni fallecidos.

Un narco conocido en el barrio como Martín R. habría sido el autor intelectual del ataque. Los vecinos afirmaron que, a pesar de estar preso, Martín R. sigue al frente de la banda y hace llegar las órdenes a su gavilla a través de su esposa, Daiana. Esta mujer habría sido la encargada de reunir a los sicarios para atacar el puesto de venta de droga.

El límite entre los partidos de José C. Paz y Moreno se había convertido en una zona dominada por los narcos hasta que, en agosto de este año, la policía bonaerense realizó diez allanamientos y apresó a 11 traficantes.

Uno de los narcos detenidos tenía colocada una tobillera electrónica. Había sido beneficiado con la morigeración de la prisión preventiva, pero llevar puesto dicho dispositivo no le impidió seguir vendiendo droga desde su casa.

Durante los allanamientos, los efectivos de la fuerza de seguridad provincial incautaron más de 5000 dosis de drogas, armas y dinero en efectivo.

En otros operativos realizados durante 2025, los efectivos policiales allanaron un búnker que tenía los vidrios blindados. Dicha medida de seguridad permitía al dealer a cargo de ese puesto de venta de drogas soportar un ataque a balazos.