Escándalo en General Rodríguez: un funcionario denunció a un concejal por tener vínculos con narcos que viven en un country

El secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal de General Rodríguez, Nicolás Rappazzo Demarchi, denunció que un concejal tiene vínculos con narcos que venden estupefacientes en distintos puntos del distrito y que viven en un exclusivo country de la zona.

Así se desprende de la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION. En su presentación, Rappazzo Demarchi hizo referencia al edil Javier Tarragona, que integra las filas de Fuerza Patria, el mismo partido del que forman parte el intedente Mauro García y el propio denunciante.

“Tengo el agrado de dirigirme a en mi carácter de secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal de la municipalidad de General Rodríguez, a fin de llevar a su conocimiento que, en el día de la fecha me entrevisté de manera personal con un vecino de General Rodriguez, quien se negó a aportar sus datos personales por temor a represalias, el cual me refirió hechos de extrema gravedad institucional. En concreto, manifestó que el concejal del espacio de Fuerza Patria Javier Tarragona forma parte de una asociación ilícita que se dedica a la comercialización de estupefacientes en General Rodriguez, la cual posee distintos puntos de venta en nuestros barrios”, se sostuvo en la denuncia presentada ante el fiscal Ezequiel Freidier, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12 de Moreno-General Rodríguez.

Según la denuncia, los supuestos narcos viven en un country situado en la ruta 24 y en Acceso Oeste.

“En tal sentido, el denunciante refirió que Tarragona, habría intentado –sin éxito- ‘averiguar’ los allanamientos que se realizarían de cara al futuro en materia de lucha contra el narcotráfico en el distrito, con el objetivo de advertir a sus ‘jefes’ evitando así el secuestro del material prohibido y continuar con esta actividad delictiva y que posee el ‘manejo de una cocina’ de clorhidrato de cocaína en la ciudad”, se sostuvo en la presentación.

Según el funcionario municipal, el vecino le entregó “información detallada de los vehículos utilizados por el sindicado Tarragona y de abonados telefónicos a través de los cuales, el mismo opera con los ‘capos narcos’. Dicha información, la aportaré en sobre cerrado adjunto a la presente denuncia, a fin de garantizar tanto el avance de la investigación, así como también la reserva de los datos en cuestión con el objeto de no entorpecer la pesquisa. Asimismo, el denunciante manifestó un posible enriquecimiento ilícito del mencionado legislador local a raíz de la actividad delictiva desarrollada”.

El concejal denunciando por tener víncyulos con narcos

En su presentación, Rappazzo Demarchi pidió una serie de medidas de carácter urgente.

“Atento la gravedad de los hechos denunciados, de su relevancia pública, y de mi deber como funcionario público no solo de denunciar delitos cometidos en esta ciudad, sino también de velar por el avance de las investigaciones de interés público, solicito se le otorgue máxima celeridad al trámite de la presente causa”, afirmó el secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal de General Rodríguez.

Tarragona asumió su banca en diciembre de 2023. Antes fue secretario privado del intendente,