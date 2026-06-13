Estrangularon y quemaron dentro de un vehículo a una mujer de 41 años

El cuerpo de una mujer de 41 años fue encontrado calcinado en el interior de un auto incendiado y, aunque se investigan distintas hipótesis, la principal teoría del crimen en la que trabajan las autoridades judiciales indica que se trataría de un posible femicidio.

La víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte, conocida en el barrio como “Piba”. Su cuerpo fue hallado en un vehículo ubicado sobre calle Francia al 1100, en la zona este de San Miguel de Tucumán, a las 1.30 de este sábado 13 de junio, según consignó Noticias Argentinas.

Los vecinos de la zona denunciaron que el automóvil se incendiaba, por tanto, los efectivos policiales llegaron a la escena, sofocaron las llamas y encontraron los restos de la víctima que, tal como señaló el Ministerio Público Fiscal, luego se conoció que se encontraba en situación de calle.

El descubrimiento motivó un operativo en el que además intervinieron peritos criminalísticos y funcionarios judiciales, quienes realizaron las primeras tareas de preservación de la escena y señalaron que contaba con indicios de haber sufrido un ataque antes de entrar al auto, según explicó el medio local El Tucumano.

Según los primeros elementos incorporados a la causa, los investigadores detectaron que la víctima tenía un cable alrededor del cuello, circunstancia que será analizada junto con las pericias forenses para dar con las causas de la muerte y entender si el transporte fue incendiado previamente o luego del deceso.

El hecho quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo y la investigadora Sylvina Ojeda que ahora buscan entender el contexto en que ocurrió el fatal desenlace.