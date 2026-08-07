Estuvo preso acusado de arrojar a su novia desde un balcón, pero finalmente fue absuelto

Patricio Reynoso estuvo preso acusado de haber matado a su novia, Pilar Riesco, en marzo de 2020. La joven tenía 21 años cuando murió al caer desde un cuarto piso de un edificio del barrio de Nueva Pompeya. En el juicio, en 2022, el fiscal Guillermo Morosi no acusó al sospechoso por el femicidio al considerar que no había certeza de que haya arrojado a la chica al vacío desde el balcón. Al sostener que no había prueba suficiente, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°18 lo absolvió. En las últimas horas, un tribunal de alzada confirmó la sentencia de primera instancia.

Así lo informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente. La confirmación de la absolución fue firmada ayer por los jueces Alberto Huarte Petite, Pablo Jantus y Horacio Días, integrantes de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

“El tribunal a quo atendió adecuadamente y conforme a las reglas de la sana crítica racional a los diversos elementos surgidos del debate que, analizados en su conjunto, conforman un cuadro de duda tal que impide alcanzar el grado de certeza exigido para el dictado de una sentencia condenatoria”, se sostuvo en la sentencia de los jueces Huarte Petite, Jantus y Días.

El tribunal de alzada había intervenido en el caso después de que el Ministerio Público Fiscal y la querella interpusieran un recurso de casación.

Si bien en el debate el fiscal Morosi no había acusado a Reynoso por el femicidio de su novia, sí pidió una condena de 14 años al sostener que quiso matar a Riesco durante un ataque a golpes anterior al desenlace.

“Lo que los recurrentes en definitiva intentan proponer implica una condena por el contexto de violencia antes que por la prueba del hecho concreto. Esa inversión no sólo es constitucionalmente inadmisible —vulnera el principio de inocencia y el debido proceso—, sino que tampoco sirve a los fines que los recurrentes invocan, toda vez que condenar a alguien por el contexto de una relación violenta sin pruebas suficientes del hecho concreto no reduce la impunidad; la desplaza hacia el campo de la condena injusta, lo cual daña al sistema de justicia y debilita la credibilidad, la confianza y la seguridad jurídica. En definitiva, debilita el Estado de Derecho”, se explicó en la sentencia de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

El joven acusado por el crimen

Reynoso tenía 31 años cuando fue imputado. Estuvo preso hasta que fue absuelto en el juicio oral y público.

“Fue acusado del delito más grave de nuestro ordenamiento y estuvo preso por esa acusación. Hoy, seis años después, un tribunal de casación confirmó que esa imputación nunca alcanzó el estándar de certeza que una condena exige. Ese tiempo no vuelve y la marca en la vida de Reynoso es para siempre. La presunción de inocencia no es un tecnicismo ni un privilegio. Es la regla que impide que el Estado castigue sin certeza. Sostenerla en los casos difíciles, y no solo en los cómodos, es exactamente cuándo importa”, sostuvieron a LA NACION desde la defensa, a cargo de los abogados Leandro Giannini y Fernando Arias Caamaño.

Reynoso había llegado a juicio acusado de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio” de Riesco, con quien tenía una relación de pareja.

“Con base a la prueba ventilada y más allá de la íntima convicción a la luz de todos los elementos, considero que no se ha logrado arribar a la certeza que se requiere para afirmar que Reynoso haya arrojado al vacío a Pilar Riesco”, había dicho el fiscal Morosi en su alegato.

El caso

Todo ocurrió cerca de las 16.30 del 15 de marzo de 2020, días antes del decreto que dispuso el aislamiento por la pandemia del coronavirus, cuando la joven cayó del balcón del departamento E del cuarto del edificio situado en Alagón 305, en Nueva Pompeya.

Según la investigación, Reynoso había regresado de bailar a las 8, se acostó a dormir y cuando se despertó comenzó una discusión prolongada con la joven.

El imputado afirmó que Riesco comenzó a increparlo, a gritarle, a decirle que no lo quería y que incluso en un momento le arrojó un portarretratos con una foto de ellos, tras lo cual fue al balcón y se tiró al vacío.

“El fallo de la Cámara no hace más que confirmar lo que logramos demostrar durante todo el debate y lo que sostuvimos durante nuestros alegatos, la prueba objetiva chocaba de lleno con las distintas versiones de los acusadores y en modo alguno existían elementos con fuerza convictiva para dictar una condena sobre nuestro asistido”, afirmaron los abogados defensores.