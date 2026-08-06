La defensa de Pity Álvarez pidió suspender el juicio que empieza el lunes, pero el fiscal se opuso

“No puede prosperar”. Así, el fiscal general Sandro Abraldes se refirió al pedido de la defensa de Cristian Álvarez Congiu, popularmente conocido como Pity Álvarez, para suspender el juicio donde el músico debe ser juzgado por un homicidio ocurrido en 2018. El inicio del debate, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°29, está previsto para el lunes próximo.

“La defensa del acusado ha realizado una presentación mediante la cual solicita que se suspendan y dejen sin efecto las audiencias de debate fijadas, hasta tanto concluya la vía recursiva intentada contra la decisión del tribunal que dispuso reanudar el trámite de las actuaciones. La Fiscalía entiende que el planteo de la contraparte no puede prosperar por una razón que, no por evidente, deja de ser determinante: la realización del debate es el ámbito institucional natural para el resguardo de todas las garantías del imputado. En efecto, se trata del escenario para resolver definitivamente las controversias existentes y donde las partes podrán ejercer plenamente sus facultades y presentar las evidencias ante el juez natural del proceso”, sostuvo el representante del Ministerio Público después de que el TOC N°29 le “corriera vista” sobre la presentación de la defensa.

El fiscal Sandro Abraldes Matías Pellón / Ministerio Público Fiscal

El fiscal Abraldes agregó: “No existe norma alguna que impida llevar a cabo el juicio oral, aún cuando la defensa mantenga vías recursivas pendientes ante los tribunales superiores”.

En mayo pasado, el tribunal, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, fijó como fecha de inicio del juicio el próximo lunes a las 10.30. Están previstas 11 audiencias.

El juicio había sido suspendido porque, en su momento, se había determinado que Pity Álvarez “no podía comprender el alcance y las consecuencias del proceso penal seguido en su contra”.

Pero en diciembre pasado, tras el regreso de Pity Álvarez a los escenarios, con un show en Córdoba ante 35.000 personas, el procesó se reactivó.

A mediados de abril pasado, el fiscal Abraldes había solicitado que se fije fecha para comenzar el juicio.

Para solicitar la “reanudación de forma inmediata del proceso” y que se fije fecha “a la brevedad” para que comience el juicio, el representante del Ministerio Público Fiscal se basó en un informe elaborado por profesionales del Cuerpo Médico Forense donde se determinó que Pity Álvarez “dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal”.

El estudio médico fue ordenado tras un pedido hecho por el fiscal Abraldes ante el tribunal después del multitudinario show que protagonizó el músico en Córdoba.

“Desde esta perspectiva corresponde destacar que la aseveración positiva efectuada por los profesionales del Cuerpo Médico Forense aparece sumamente documentada. En efecto, el informe se encuentra precedido de una profusa serie de estudios e instancias clínicas: se dispuso una evaluación toxicológica completa en orina y de etanol en sangre del imputado, se realizó una resonancia magnética nuclear de cerebro sin contraste, se practicó un electroencefalograma, se llevó a cabo una evaluación neurológica integral y, además, se cumplimentó una evaluación psicodiagnóstica que involucró entrevistas y administración de test”, sostuvo Abraldes en su dictamen, al que tuvo acceso LA NACION.

El día que el músico fue llevado a Tribunales para ser indagado archivo

El 7 de marzo de 2023, los jueces habían decidido suspender el juicio hasta que el cantante esté en “condiciones psíquicas” de enfrentar el proceso.

En la misma resolución, los magistrados rechazaron el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Álvarez y ordenaron, además, el cese del arresto domiciliario.

El músico había sido procesado con prisión preventiva el 18 de julio de 2018 por el juez en lo criminal y correccional porteño Martín Yadarola, magistrado a cargo de la investigación del homicidio de Cristian Díaz.

“Se descarta que Álvarez hubiese reaccionado como consecuencia de un posible delirio persecutorio. Un delirio consistiría en una confusión mental caracterizada por alucinaciones, reiteración de pensamientos absurdos e incoherencia, una creencia completamente irracional, sin ninguna base demostrable, que alguien mantiene a pesar de demostrarle que son falsas. Sin embargo, esta hipótesis debería ser rechazada, pues el encuentro con la víctima se prolongó durante varios minutos (la testigo llegó a señalar que habría durado veinte minutos o más). En ese contexto, se produjo un primer diálogo, luego una confrontación o discusión, para finalizar con el intento de llevar la cuestión a una riña, que derivó en la reacción del causante, agrediendo a Díaz mediante el ataque armado”, había sostenido el juez Yadarola.