Expulsaron del país a cinco ciudadanos chinos que entraron de forma ilegal
Viajaban en un ómnibus hacia la ciudad de La Plata; fueron entregados a autoridades policiales de Brasil
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Cinco ciudadanos chinos que viajaban en un ómnibus desde Misiones hacia la ciudad de La Plata y que habían ingresado de forma ilegal en el país fueron expulsados y entregados a autoridades policiales de Brasil.
Así se informó oficialmente. Todo sucedió después de un control hecho por personal del Grupo Seguridad Vial Urugua-í, dependiente del Escuadrón 13 “Iguazú”, a la altura del kilómetro 1606 de la ruta nacional 12.
“Al momento de realizar la inspección de la documentación de cada pasajero de un ómnibus que se dirigía a la ciudad de La Plata, los funcionarios constataron la presencia de cinco ciudadanos de nacionalidad china. Se recibió la información técnica por parte del Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Triple Frontera, en donde el personal de la Gendarmería Nacional detectó que ninguno de los involucrados registraba un ingreso legal al territorio nacional”, según se informó en www.argentina.gob.ar.
Los uniformados se comunicaron con el fiscal federal de Iguazú, Marcelo Bernachea para informar sobre la situación irregular de los ciudadanos chinos.
La Justicia y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) dispusieron la expulsión y la prohibición de reingreso en la Argentina de los cinco ciudanos chinos."
Tras labrarse las actuaciones, se efectivizó la salida formal de los ciudadanos chinos mediante su entrega a autoridades policiales de Brasil", se agregó en el comunicado oficial.
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