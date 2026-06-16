Un peruano vinculado al clan narco de Raúl Martín Maylli Rivera, alias “Dumbo”, líder de una de las organizaciones criminales más violentas que operó en el Barrio Padre Mugica, de Villa Lugano, fue expulsado del país este martes.

La medida, bajo estrictas normas de seguridad, fue concretada por la Policía Federal en el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional y ejecutado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), luego de que la Justicia ordenara su expulsión hacia Perú.

Expulsaron del país a un integrante clave del clan narco de “Dumbo”

El hombre había sido detenido en septiembre de 2021 durante una serie de allanamientos realizados en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. Aquellos procedimientos fueron el resultado de una investigación que permitió detectar que integrantes de la estructura criminal intentaban reacomodarse tras los golpes sufridos por la organización y preparaban una nueva disputa territorial vinculada al negocio del narcotráfico.

Según la pesquisa, el ahora expulsado ocupaba un rol relevante dentro de la banda. Los investigadores lo identificaron como uno de los responsables de coordinar actividades relacionadas con la comercialización y distribución de estupefacientes en el Barrio Padre Mugica, donde la organización de “Dumbo” llegó a consolidar una estructura dedicada al narcomenudeo.

Expulsaron del país a uno de los líderes del clan narco de Dumbo Ministerio de Seguridad

A partir de los informes elaborados por la fuerza federal, la Dirección Nacional de Migraciones solicitó la intervención de la División Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA para ejecutar la expulsión del territorio argentino.

Debido a los antecedentes del detenido y a su presunta vinculación con una organización narcocriminal, las autoridades dispusieron un importante dispositivo de seguridad para garantizar el traslado. La custodia estuvo a cargo del Departamento Seguridad y Detenidos de la Policía Federal, que organizó una cápsula especial desde la División Alcaidías hasta el Aeroparque Jorge Newbery.

Del operativo también participaron efectivos del Grupo Especial GE-1 y del Grupo de Operaciones Motorizadas Federales (GOMF), quienes acompañaron el recorrido hasta la terminal aérea.

Una vez en el aeropuerto, el detenido fue embarcado en un vuelo con destino a Lima, donde quedó a disposición de las autoridades de su país, completándose así la expulsión ordenada por la Justicia argentina.

La medida fue supervisada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Sabrina Edith Namer.

El narco que fingió morir y lideró una banda feroz

Antes de que Pequeño J, alias por el que se conoce a Tony Jenzen Valverde Victoriano, ocupase un lugar en la lista de más buscados, otro narco peruano tuvo el rol de enemigo público N° 1 mientras se movía por los mismos territorios de la región metropolitana que transitó el joven de 20 años que es el principal sospechoso por el triple crimen en Florencio Varela. Se recuerda más su apodo que su nombre. Es Dumbo, aunque su documento lo identifique como Raúl Martín Maylli Rivera. Estuvo prófugo, fue capturado en Lima y extraditado. En octubre recibió una pena de 18 años de prisión por venta de drogas y la condena previa a 22 años por homicidio llevó a una unificación de sentencias que lo mantendrá en la cárcel durante 32 años.

El momento en que Dumbo fue extraditado a la Argentina en 2023

Se lo conocía en la villa 1-11-14 como ladero de Marco Antonio Gonzales Estrada. Durante el juicio se reveló que la organización de Dumbo surgió como un desprendimiento de la banda encabezada por Marco Estrada Gonzáles, alias “Marcos”, histórico líder peruano del narcotráfico en ese barrio de emergencia. En un audio incorporado como prueba, el propio imputado reconoció: “20 años he caminado con ellos” , en referencia a su vínculo con esa estructura criminal antes de independizarse y expandirse hacia Villa Lugano y Villa Fiorito.

Quedó a la intemperie cuando fue señalado como autor intelectual de las balaceras constantes en el barrio Padre Mugica que llevaron la atención pública a Villa Lugano. Era un hombre de disparo fácil. Su método era imponer el temor. Cuando su organización criminal fue desarticulada, los policías encontraron en sus guaridas varias ametralladoras FMK 3, escopetas y pistolas con silenciadores.

La acusación detalló que la banda liderada por Dumbo funcionaba con una estructura organizada que incluía “marcadores” para alertar sobre la presencia policial y custodios armados que exhibían sus armas de forma intimidante. Para impedir el ingreso de vehículos, desplegaban barricadas improvisadas con tachos de basura, heladeras y sillones en las calles . Según los fiscales, la mayoría de los compradores eran requisados antes de ingresar al sector donde se realizaban las transacciones.