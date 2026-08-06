Violento ataque a una mujer embarazada durante un intento de robo en Ingeniero Budge

Un violento ataque se registró en las últimas horas en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, cuando durante un intento de robo a un local de ropa un grupo de delincuentes atacó y golpeó a una mujer embarazada, dueña del comercio. La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad del lugar.

El episodio ocurrió el miércoles, apenas pasadas las 18:35, en un negocio situado en la intersección de Avenida Gilberto Elizalde y Bouchard. Según se observa en las imágenes, al menos cuatro ladrones participaron del asalto.

Uno se quedó en la puerta, a modo de campana, mientras que los otros tres ingresaron. El primero que entró se llevó a una persona a la parte trasera del negocio, mientras que los dos restantes comenzaron a forcejear con Gabriela, una mujer embarazada de 39 años, quien segundos antes había intentado escapar.

Ataque a una mujer embarazada en Ingeniero Budge

Entre los dos, tomaron a la víctima de los brazos, la golpearon, la tiraron al suelo y la arrastraron. La mujer intentó resistirse, pero los asaltantes la siguieron atacando hasta que dejó de responder. Solo segundos después, los sospechosos huyeron de la escena.

Los ladrones habían ingresado con bolsas de comercio y se llevaron dinero en efectivo, elementos personales de las dos mujeres y mercadería. Al salir, escaparon en una camioneta Partner roja. Además, solo 15 minutos después del hecho, otra cámara de seguridad los captó intentando robar un auto.

En este caso, el conductor comprendió que podía tratarse de un intento de robo, dio marcha atrás rápidamente y logró evitar la sustracción de su vehículo. De momento, los ladrones permanecen prófugos.

Luego del hecho, este jueves, María, nuera de la mujer embarazada y la otra víctima del robo, relató como fue el episodio.

“Nos habíamos sentado hace segundos después de organizar el local. Cuando entraron estas personas y nos dimos cuenta de la situación intentamos salir para afuera. A Gabriela la agarraron dos personas, la tiraron al piso, la arrastraron y agredieron”, contó, en diálogo con Telefe.

“A mí uno de los ladrones me llevó para la parte de atrás, me agarró de los pelos, me tiró al piso y me pegó una cachetada para que no intente mirarlo. Después me amenazó con pegarme un tiro”, agregó.

Uno de los ladrones se vistió con ropa de la municipalidad Captura

Además, aseguró que además de la Partner roja, que según lo que le contaron vecinos de la zona era manejada por una mujer, había otro auto esperando a la banda.

Por otro lado, la hermana de Gabriela, Belén, dijo que su familiar se halla en reposo, con la presión elevada y que no pudo dormir. Sin embargo, expresó que la bebé se encuentra bien. “Lo importante es que ahora mejore y no se deje de afectar por los nervios”, señaló.