Extienden el alojamiento en un instituto cerrado de Gino, el autor de la masacre en la escuela de San Cristóbal

SANTA FE.- Gino C., el adolescente de 15 años que hace tres meses atacó a balazos a sus compañeros en la Escuela Mariano Moreno, de San Cristóbal, y provocó la muerte de un menor de 13 años y heridas a otros dos, continuará otros 90 días bajo un régimen de libertad vigilada en un centro de asistencia especial para menores de la ciudad de Santa Fe.

Su situación no tendrá modificaciones por ese tiempo, según se resolvió este miércoles en una audiencia realizada en los Tribunales de San Cristóbal en la que se evaluaron distintos informes solicitados por el juez de la causa.

“Hoy tuvimos una audiencia y se prorrogó por tres meses más su estadía en el establecimiento donde está. La situación volverá a ser revisada vencido ese plazo”, explicó a LA NACION la abogada Mariana Oroño, del estudio que ejerce la representación legal del menor.

Oroño amplió: “La decisión se adoptó en acuerdo de partes, aunque nosotros, como defensa, tendremos estos tres meses para ir trabajando en su egreso, para que continúe los tratamientos de manera ambulatoria, siempre todo sujeto a lo que consideren los profesionales que lo atienden ahora”.

Como se anticipó oportunamente, Gino C. se encuentra bajo un sistema de libertad vigilada ya que para la ley vigente es considerado menor de edad. Recién en septiembre entrará en vigencia la nueva norma promulgada meses atrás y que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

En este período, el joven está en lo que se denomina un “período de adaptación”, alojado con otros dos adolescentes. Todos los lunes es evaluado por dos psiquiatras, además de tener un seguimiento que analiza un psicólogo permanente.

Hace unos días trascendió que el menor imputado sigue adaptándose al ámbito en el que se encuentra y respondiendo de forma positiva a la terapia.

Además, desde su entorno familiar se admitió que “semanalmente, Gino recibe visitas de sus familiares directos”.

En tanto, la fiscalía continúa investigando posibles nexos entre los involucrados y comunidades digitales extremistas, como la subcultura True Crime.

Por otro lado, pudo saberse que Gino tiene previsto retomar sus estudios secundarios vía zoom en una Escuela para Adultos, que no se identificó.

Además, desde su familia y los propios letrados que lo asisten, es probable que Gino no regrese por este año a San Cristóbal, aun cuando, por el fondo de la cuestión legal- podría hacerlo ya que no será juzgado por el delito de cometió.

LA CAUSA

Como se sabe, Gino C. fue acusado en audiencia celebrada en los Tribunales de San Cristóbal, por el crimen de Ian Cabrera, de 13, quien cursaba el primer año en la “Escuela Mariano Moreno N° 40” de San Cristóbal, y de herir a otros dos alumnos”.

Pero como el joven atacante, de 15 años, fue declarado inimputable por su edad, ya que la nueva ley penal juvenil aún no está vigente, no puede ser juzgado bajo el régimen actual, lo que mantiene el foco del caso en su situación judicial.

La causa tuvo también otro detenido, Nicolás C., de 16 años, acusado de ser partícipe secundario en el ataque pero semanas después la Cámara de Apelaciones de Rafaela ordenó la liberación del adolescente ya que no se ofrecieron pruebas contundentes que avalaran que cuando fue detenido, en una ruta cercana a la capital provincial, no viajaba para eludir el accionar de la justicia sino por cuestiones médicas ni tampoco que hubiese protegido al atacante, ya que junto con su hermanita asistió a la escuela el día que Gino acató a escopetazos a la comunidad educativa de ese establecimiento.

Entre tanto, Gino C. tiene prohibición absoluta de usar redes sociales y prohibición de ingresar a la ciudad de San Cristóbal mientras avance la causa judicial.

Por otra parte, en aquella ciudad a 190 kilómetros al norte de esta capital, la actividad educativa en el establecimiento que fue escenario de la tragedia, las actividades se fueron normalizando progresivamente, aunque nadie podrá olvidar lo sucedido el lunes 30 de marzo a las 715, cuando Gino C. llegó a la escuela, en el baño desenfundó una escopeta y luego de cargarla comenzó a disparar.

Tres alumnos que estaban yendo al patio para compartir el izamiento de la Bandera fueron los primeros en recibir los disparos. Ian Cabrera, un chico futbolista, y otros dos alumnos de diferentes cursos, quedaron heridos. Cabrera murió unos segundos después. Los otros fueron internados pero una semana después recibieron el alta.