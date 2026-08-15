“El hombre de las mil caras”, estafador y asesino serial, se reconvirtió en jefe de una banda narco que opera desde la cárcel

Un operativo antidrogas realizado en Chubut puso al descubierto una red de venta de drogas dirigida desde el penal de Rawson. No es extraño detectar que personas encerradas manejan operaciones criminales que se desarrollan allende los muros carcelarios. Todo lo contrario. En realidad, la mayoría de las bandas narcos son comandadas desde algún presidio. Pero lo ocurrido en la Unidad Penal 6 tiene la particularidad de que un preso de alto perfil era quien estaba al frente de la ahora desbaratada organización delictiva. Un estafador y asesino serial: Luis Raúl Menocchio. El gusano, según su apodo en el hampa. “El hombre de las mil caras”, tal como se lo conoce entre fiscales y policías. Reconvertido tras las rejas en narco.

“La pesquisa permitió determinar la existencia de una compleja organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintas localidades del Valle y dentro del propio establecimiento penitenciario. En el centro de la estructura fue identificado Luis Raúl Menocchio, un delincuente de alto perfil que actualmente se encuentra alojado en la Unidad N° 6 de Rawson y que, según la investigación, dirigía desde allí las operaciones de la organización", informaron las autoridades chubutenses al detallar el resultado del operativo que derivó en el arresto de 17 sospechosos en los 40 allanamientos realizados por la policía provincial.

“Se secuestraron 17 kilos de cannabis, aproximadamente 1,5 kilos de cocaína, seis armas de fuego de distintos calibres, 30 teléfonos celulares, diez vehículos y alrededor de un millón de pesos en efectivo, además de balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias y documentación de interés para la causa”, se agregó.

El resultado del procedimiento fue informado durante una conferencia de prensa. El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, destacó especialmente el trabajo desarrollado por la Policía del Chubut y señaló que la investigación fue realizada “desde el inicio de forma exclusiva y excluyente” por la fuerza provincial, con la División Drogas Peligrosas de Trelew como eje central de la pesquisa y con intervención de la Justicia Federal.

“Fue uno de los procedimientos más grandes que se han realizado en la provincia”, sostuvo Iturrioz, quien remarcó que la organización “estaba liderada nada más y nada menos que por Luis Raúl Menocchio, apodado El Gusano o El hombre de las mil caras, un delincuente de altísimo perfil que está purgando dos cadenas perpetuas y tiene pedido de extradición de la Justicia paraguaya por homicidio”.

El ministro, acompañado por el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García, y el jefe de la División Drogas de Trelew, comisario Mario Pedrozo, explicó que Menocchio “manejaba todo este círculo con recursos de todo tipo desde la Unidad 6” y destacó que sus principales colaboradores dentro del penal mantenían una estructura externa que permitía sostener la comercialización. Iturrioz valoró además el trabajo de los investigadores provinciales durante aproximadamente un año y agradeció la colaboración de la Policía Federal Argentina y del Servicio Penitenciario Federal para concretar los procedimientos simultáneos.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, compartió el informe sobre los operativos brindado por la policía provincial

El gobernador Ignacio Torres, en tanto, agregó que “la lucha contra el narcotráfico es a fondo” y ratificó la decisión de continuar fortaleciendo a la fuerza provincial con mayor infraestructura y tecnología para profundizar las tareas de prevención e investigación, al participar de la citada conferencia de prensa en forma virtual, desde la localidad de Esquel.

La investigación empezó, de acuerdo con la información oficial, con la interceptación de una encomienda enviada a Rawson desde Misiones, que contenía 11 kilos de marihuana. A partir de ese hallazgo inicial se determinó que la red de distribución y venta de drogas tenía su centro de mando en la celda de Menocchio. El preso y sus secuaces utilizaban celulares ingresados en el penal de contrabando y visitas de familiares para transmitir órdenes a los integrantes de la banda que se encontraban en libertad.

Luis Menocchio, condenado por el asesinato de Claudio Nozzi Juan Pablo Faccioli/Télam

Menocchio, el señalado jefe de esa banda, es uno de los asesinos más sanguinarios de la historia criminal argentina. Actualmente, el Gusano acumula dos condenas a prisión perpetua por el homicidio del productor de cine Claudio Nozzi y por los asesinatos del estanciero chaqueño Manuel Roseo y de su cuñada Nélida Bartolomé. Crímenes cometidos para ocultar o facilitar estafas.

Además, la Justicia paraguaya pidió su extradición por los homicidios del comerciante formoseño Eduardo Maciel y Graciela Méndez, cuyos cuerpos fueron hallados dentro de dos tambores rellenos con cemento, ladrillos y tres baterías de autos en un monte de Fernando de la Mora, cerca de Asunción.

Antes de convertirse en asesino, Menocchio era un reconocido playboy de Posadas. Integrante de una tradicional familia de Misiones dedicada a la producción de yerba mate, se movía cómodamente en la alta sociedad. Tan poderoso fue el imperio agrícola e industrial que forjó su padre que construyó una localidad llamada Puerto Menocchio para mandar hacia los centros de consumo la yerba mate producida en sus establecimientos.

Cuando efectivos de la Policía Federal y de la Prefectura lo detuvieron, Menocchio realizaba piruetas de esquí acuático remolcado por el bote semirrígido del que se había valido para descartar el cuerpo del cineasta. Desde el yate Trasulag II, donde se concretó el homicidio, un grupo de mujeres, entre copas de champagne y música electrónica, festejaba cada salto de Menocchio.