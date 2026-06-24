Extraditaron desde Uruguay a los dos franceses implicados en el caso de las encomiendas “contaminadas” con cocaína

En un viaje muy tranquilo, fueron extraditados anoche desde Uruguay Ahmed Adda Belkocir, de 46 años, e Isaac Ben Daoude, de 36, los dos franceses acusados de estar detrás del intento de contrabando de 35 kilos de cocaína a Europa ocultos en encomiendas que simulaban estar destinadas a empresas multinacionales. Desde esta mañana son indagados por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky.

Los dos sospechosos llegaron anoche a las 22.15 a la terminal fluvial de Buquebus, en Retiro. El operativo de traslado estuvo a cargo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA).

Extraditaron desde Uruguay a dos narcos franceses

“Fue un viaje muy tranquilo. Los dos sospechosos viajaron en absoluto silencio”, dijeron fuentes al tanto del traslado.

Una vez en territorio argentino, los dos sospechosos fueron entregados a detectives de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fuerza que junto con la Dirección General de Aduanas (DGA) participa de la investigación.

Hoy a la mañana, los dos presuntos narcos fueron trasladados a los tribunales de la Avenida de los Inmigrantes 1950, en Retiro, donde comenzaron a ser indagados por el juez Aguinsky.

La denominada “Operación Oh là là” comenzó el 24 de abril pasado, cuando efectivos de la Dirección General de Aduanas y de la PSA detectaron un envío sospechoso en el “sector courier” de exportación del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

“Dentro de una caja plástica oculta en la encomienda se encontraron 11 ladrillos de cocaína, acondicionados al vacío y marcados con el símbolo de un escorpión, modalidad característica utilizada por organizaciones criminales para identificar cargamentos. Con un peso total de más de 11 kilos, el valor de los estupefacientes superaba los 165.000 dólares”, informó en su momento la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en un comunicado de prensa. En el despacho se había declarado el envío de paquetes de azúcar.

El hallazgo de la cocaína originó una investigación internacional que contó con la cooperación entre la Argentina y Francia y se instrumentó con una entrega vigilada para develar quiénes eran los partícipes de la maniobra de contrabando de droga en la nación europea.

En la Argentina, la causa quedó a cargo del juez Aguinsky, con intervención del fiscal Germán Bincaz. El magistrado ordenó reemplazar los 11 kilos de cocaína que había en la encomienda y hacer una entrega vigilada del cargamento para detener en París a los destinatarios de los estupefacientes.

Tras despachar la encomienda, Belkocir y Daoude se fueron de la Argentina: viajaron a Uruguay en un vuelo que despegó del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. En ese momento todavía no pesaba sobre ellos una orden de captura nacional e internacional.

Los sospechosos serán indagados hoy por el juez Marcelo Aguinsky ARCA

A partir de las imágenes de las filmaciones de las cámaras de seguridad, los detectives del caso pudieron identificar el taxi con el que los dos sospechosos llegaron al Aeroparque Metropolitano.

“Una vez identificado el taxi, se ubicó al chofer, que fue citado a prestar declaración testimonial. Poco después, y conocida la información sobre dónde se había iniciado el viaje, se determinó el lugar donde habían estado alojados los dos sospechosos: un departamento de Palermo alquilado de forma temporaria”, explicaron fuentes judiciales.

Mientras avanzaba la pesquisa, un segundo envío fue detectado días después en Ezeiza. En esta oportunidad, la cocaína —más de 12 kilos— había sido escondida dentro de un compresor de aire. “Los investigadores advirtieron similitudes entre ambos cargamentos y lograron establecer conexiones entre los sospechosos involucrados”, se agregó en el citado comunicado de prensa.

Finalmente, los dos sospechosos fueron detenidos en el aeropuerto internacional de Carrasco, en Montevideo: estaban por embarcar en un vuelo de Aerolíneas Argentinas para regresar a Buenos Aires. Intentaron viajar con documentos argentinos, según dijeron fuentes del caso. El juez letrado de Primera Instancia en lo Penal de Montevideo Huberto Álvarez decidió hacer lugar a la extradición solicitada por el gobierno argentino.

A fines de mayo pasado, por orden del juez Aguinsky, efectivos de la ARCA y detectives de la PSA allanaron un departamento en Palermo que había sido alquilado por los dos sospechosos franceses. Allí encontraron documentación de importancia para la causa. Además, en una caja que los inquilinos habían dejado “olvidada” en el living había 12 kilos de cocaína.

El departamento en Mansilla 3800 no es la única propiedad que habían alquilado los franceses que están detrás de las “encomiendas contaminadas”: también eran inquilinos de un edificio en la avenida Juan B. Justo, en Palermo.

“Uno de los departamentos había sido alquilado por un año; el otro, por un lapso menor de tiempo. Y no se descarta que haya más propiedades alquiladas por los sospechosos. En los próximos días se podrían identificar otras dos propiedades”, dijo a LA NACION una fuente con acceso al expediente.

Los investigadores sospechan que en los otros departamentos que habrían alquilado puede haber más cargamentos de cocaína. “Podría ser una operatoria de atomización del riesgo no tener toda la carga ilegal junta”, explicaron los voceros consultados.