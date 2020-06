Femicidio en Córdoba: la conmovedora despedida del hijo de Verónica Tottis

Tras el femicidio de Verónica Tottis , la mujer cuyo cuerpo fue encontrado calcinado dentro de una caminoneta en Córdoba, su hijo de 18 años le dedicó una conmovedora despedida desde las redes sociales . "No existen palabras, no encuentro motivos, necesito abrazarte, sé que estás entre nosotros, pero no te veo, solamente puedo sentirte y sé que no te vas a ir nunca", fueron algunas de las palabras del joven desde su cuenta de Instagram.

La mujer de 44, cuya muerte impactó en Córdoba, sobre todo, por estar su familia vinculada con la organización del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, tenía tres hijos con su marido José Saluzzo, quien ayer fue detenido como presunto autor de homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género .

"Quizás Dios te necesitaba más que nosotros, no lo sé. Sé que te amo hasta el final de mis días. Gracias por todo mamá. ¡Hasta siempre! Gracias a todas las personas que están en este momento tan difícil, gracias por los mensajes", cerró el adolescente la despedida para su madre junto a una foto donde se lo ve en una fiesta junto a ella.

El cuerpo de Tottis fue encontrado el viernes calcinado en el interior de una camioneta, a la vera de la ruta provincial 13, entre las localidades de Villa del Rosario y Río Segundo. A pocos metros del vehículo se encontró un bidón con restos de combustibles. Debido a eso y a que no había huellas de frenadas en la ruta que determinen un accidente, los investigadores habían comenzado a investigar el entorno de la mujer y así fue que se decidió detener a Saluzzo.

Saluzzo y Tottis junto a sus tres hijos Crédito: ElDoceTv

