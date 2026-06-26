Femicidio de Agostina Vega. Policías pasaron por la casa de Barrelier cuando el cuerpo estaba en la escena del crimen

CÓRDOBA.- La policía fue a buscar a Claudio Barrelier, el detenido e imputado por el homicidio triplemente calificado de Agostina Vega, cuando fue a declarar como testigo el domingo 24 de mayo. Un móvil de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 13 llegó a la casa de barrio Cofico alrededor de las 19.30. Según la Justicia, el cadáver de la adolescente estaba en ese momento dentro de esa vivienda.

Ese dato, detectado por Cadena 3, se desprende del expediente. El nombre de Barrelier apareció por primera vez en la causa ese domingo alrededor de las 18 cuando la madre de Agostina, Melisa Heredia, hizo una ampliación de denuncia. La menor de 14 años había desaparecido la noche anterior.

La madre de la víctima brindó ese testimonio después de que contactarse con el remisero que llevó a Agostina desde el frente de su casa en la avenida Alem al 3700 hasta la esquina de Del Campillo y Fragueiro, donde la esperaba “un hombre” que pagó el viaje. Con esa información, Heredia amplió su denuncia e identificó a Barrelier como un “amigo”.

En esa denuncia Heredia señaló que, con ese dato aportado por el remisero, “se comunicó con Claudio y al preguntarle al respecto aquel le dijo que cerca de las 23 del 23 de mayo la menor se subió a un Volkswagen Gol color rojo, patente no aportada”.

El domingo a las 17.18, Heredia le envió un audio a Barrelier: “Claudio por favor, levantate pedazo de culiado, despejate, y pedí las cámaras donde se bajó la Agostina, para ver la patente del auto Claudio, por favor”.

Y le subrayó “Agostina no aparece todavía, por favor hacé de cuenta como si fuera tu hija culiado, no me hagas esto”, agregó. Como respuesta obtuvo un “gorda me estoy moviendo, no te pensés que estoy bien”.

La sala de la casa de Barrelier

Según los datos del fiscal Raúl Garzón, Agostina fue asesinada entre las 23 del sábado y las 2 del domingo 24 de mayo. Retiró el cuerpo desmembrado el lunes 25 pasadas las 10.30 en el Ford Ka negro que le prestó Soledad Andreani, una de lastres personas detenidas e imputadas de encubrimiento calificado. De acuerdo con la línea temporal que sigue la fiscalía, en la mañana del lunes 25 Barrelier habría llevado los restos de la menor hasta el descampado donde fueron encontrados.

De esa forma, cuando los policías buscaron a Barrelier minutos antes de las 20 del domingo, el cadáver estaba en la casa. El hombre subió al patrullero, declaró y el mismo móvil lo llevó de regreso a la vivienda de la calle Del Campillo a las 20.47.

Los videos grabados por las cámaras de la zona, muestran que ese domingo, antes de las 7, Barrelier salió de la casa hablando por teléfono. Después de regresar de declarar, se lo observó nuevamente saliendo de la vivienda, en compañía de su hija de 11 años.

La niña, desde ayer, cuando su madre quedó detenida, está a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) . Había quedado bajo la custodia de una tía.

Según consta en la causa, esa mujer, identificada como Marianela Palmero, de 29 años, le envió a Barrelier un mensaje por WhatsApp la noche del crimen. “¿Qué fue ese grito?”, fue la pregunta de la ahora detenida por encubrimiento. Esa comunicación fue detectada durante el peritaje del teléfono móvil del acusado por el homicidio triplemente calificado.

Ayer, por pedido de sus defensores, Andreani y Osvaldo Fassetta, el otro detenido por encubrimiento agravado, declararon ante Garzón. Insistieron en que desconocían lo que había hecho Barrelier.

En la casa del barrio Cofico donde Agostina entró viva y fue sacada muerta, además de Barrelier, Palmero y su hija de 11 años, vivían unos inquilinos en el piso de arriba. Fassetta llevaba 20 días allí, “de prestado”.

En esa vivienda se desarrollo el horror. Uno de los baños de la casa donde se cometió el femicidio de Agostina Vega es el que presentó los mayores rastros de sangre de acuerdo a los peritajes realizados con el compuesto químico luminol.

Si bien en los peritajes realizados en los varios procedimientos concretados en la casa de Barrelier, se determinó la existencia de restos de sangre en diversas partes, el principal escenario es uno de los baños, en particular, el lavatorio.

En la causa consta que el cuerpo de la adolescente de 14 años fue desmembrado precisamente en ese espacio de la casa. En su momento, LA NACION señaló que en los operativos realizados en la vivienda se midieron sonidos, ya que se busca determinar cómo es posible que las otras personas que estaban en la casa esa noche del sábado 23 de mayo y madrugada del domingo 24 aseguren no haber escuchado nada.

El lunes 25, a las 9.48 Barrelier abandonó el domicilio utilizando un vehículo de aplicación para dirigirse a buscar un Ford Ka perteneciente a Andreani.

Las imágenes mostraron que el auto regresó a la vivienda cerca de las 10.55 y permaneció estacionado durante, aproximadamente, 18 minutos. Fue el tiempo que necesitó para cargar la heladera y los tachos de pintura donde habría estado el cuerpo de Agostina.