escuchar

Una adolescente de 15 años, identificada como Jazmín D’Alessandro, fue agredida el miércoles a la noche por un hombre de 24 años, Daniel Alberto Sasiain, y luego arrojada desde un edificio abandonado en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. El supuesto agresor, que fue señalado como la pareja de la joven, fue detenido minutos después del hecho.

Jazmín se encontraba en el primer piso de un edificio abandonado, ubicado en la intersección de las calles 44 y 24, con sus amigos durante una fuerte tormenta en la ciudad. Fue en el transcurso de esa noche cuando Sasiain apareció en el lugar y comenzó a discutir con ella frente a los jóvenes por una supuesta infidelidad, según comentaron los adolescentes cuando llegó la policía al lugar, luego de un llamado al 911.

De acuerdo con lo afirmado por fuentes policiales a LA NACION, “la discusión [entre D’Alessandro y Sasiain] pasó a mayores y los testigos vieron cómo él la golpeó y después la empujó desde el balcón”. Tras ello explicaron que “a raíz de ello, [los amigos de Jazmín] descendieron corriendo y pudieron verla tendida sobre la vereda”.

Alrededor de las 21:30, arribaron al lugar la Policía Científica, personal médico de Defensa Civil e integrantes de la UFI N°2. Luego de constatarse que la menor se encontraba sin vida, se montó un operativo. Entonces los efectivos policiales detectaron a un sospechoso, que resultó ser Sasiain, quien se encontraba a metros del edificio brindando falsos detalles sobre su identidad.

El edificio abandonado de La Plata donde sucedió el femicidio Google Maps

Tras el femicidio, los vecinos explicaron al medio platense El Día que el edificio donde ocurrieron los hechos es una zona problemática ya que “está abandonado hace mucho y siempre se mete gente, tiran piedras y hacen lío”.

El posteo de Sasiain

Hace unos siete días, Sasiain había escrito un mensaje desde su cuenta de Facebook en el que contaba que se había separado de alguien a quien “le había dado amor”; también decía que esa persona le “pagó mal”. Según los amigos de Jazmín, el sospechoso tenía una relación con la joven desde julio de este año.

“Hoy es un día más como cualquiera, solté el amor que tenía por una persona a la que le di amor y me pagó mal”, expresó el hombre, junto al emoji de un corazón roto.

Daniel Sasiain, el sospechoso de femicidio Facebook

En tanto, la menor había publicado hace meses en su cuenta de Facebook (la cual era solo seguida por el sospechoso) una foto de ella y Sasiain junto a un texto en el que le expresaba su amor.

“Te amo infinitamente, no sabés lo feliz que me hacés. Te amo y nunca te voy a dejar de amar. Este amor no tiene ni comienzo ni fin, esto es para toda la vida, nunca voy a dejar de sentir lo que siento por vos”, escribió Jazmín en abril pasado. “Nosotros sí somos real, hasta la muerte. (...) Nadie nunca nos va a separar, eso te lo puedo asegurar. Te amo una banda mi amor”, concluyó.

Sasiain, con domicilio en Ensenada, trabajó para una empresa de seguridad privada al menos hasta julio de este año y tiene una gran deuda en créditos bancarios que supera el millón y medio de pesos. El sospechoso fue también involucrado en hechos de peleas en el centro de la ciudad.

La autopsia de la joven

Los médicos forenses establecieron que Jazmín D’Alessandro sufrió un “traumatismo craneoencefálico compatible con una caída desde altura”, lo que “provocó la ruptura de los vasos sanguíneos del cerebro y de manera posterior e inmediata se produjo la muerte”. La joven, indicaron asimismo, no tenía “marcas ni lesiones en el área genital”.

En los resultados preliminares, se estableció que “tenía lesiones contusas en la cabeza y que no presentaba marcas en el resto del cuerpo”.

Con este diagnóstico, el implicado será indagado en las próximas horas.

El testimonio de una vecina que escuchó el ataque

Luego del incidente que sacudió a la ciudad, una vecina de la zona afirmó haber escuchado gritos y un fuerte golpe contra una chapa en aquel edificio abandonado desde donde fue arrojada la adolescente de 15 años.

“A las 10 de la noche se escucharon un par de voces y un golpe muy fuerte junto a un ruido de chapas, con muchas chicas gritando, que decían que había un accidente, que la habían empujado”, expresó la vecina a dos medios locales sobre el caso.

“Siempre hay quilombo acá, en la [calle] 44 y yo no quería salir. Nadie se hizo cargo del peligro de esa obra que está parada. Está todo muy abandonado, las escaleras están detonadas, las chapas están todas caídas y se han hecho muchas denuncias”, aseguró la vecina.

El lugar donde hallaron el cuerpo de la joven Captura

También explicó que ella fue una de las personas que hizo el debido trámite para avisar que en la obra se metía cualquiera y que eso era un peligro para quienes estuvieran allí y para terceros, ya que muchos se metían para tirar piedras.

“Yo ni atiné a salir. Salí a la hora y ya quedaban solo un par de patrulleros. No quise salir porque, la verdad, me pone mal la situación. Con mi abuela nos hemos desvivido llamando a la Policía, tratando de arreglar nosotras el agujero [la abertura por donde entran] que hay acá en la obra. Es un desgaste muy grande. Era obvio que algo iba a suceder”, lamentó.

“Lo único que pensaba es que alguien se iba a suicidar ahí porque es muy alto [el edificio] y hay un agujero muy profundo”, detalló.

Por otra parte, aseguró que no conoce a los adolescentes que acompañaban a la víctima y que pedían auxilio, y luego apuntó a que no hay seguridad en la obra ni nadie que controle y evite los traspasos. “Yo no los conozco [a los chicos]. Vivo acá desde siempre y siempre entraron menores de edad. Vienen a romper todo y tirar cosas”, cerró.

La relación entre el agresor y la víctima

Jazmín y Sasiain tenían una diferencia de edad de nueve años. Su abuela Miriam, después de conocerse la noticia, contó el medio local El Día que el hombre y la adolescente tenía una relación “tóxica y prohibida”, donde ya se habían registrado episodios de violencia hacia su nieta.

“La relación entre ambos era de hace ocho meses aproximadamente. Era una relación tóxica; hace un mes lo eché de mi casa por haberle pegado a mi nieta. Jazmín le tenía miedo y Daniel la tenía amenazada porque él insistía en continuar con la relación”, dijo la mujer. “Su mamá hizo dos denuncias en la comisaría Tercera cuando Daniel amenazó a su hija”, agregó. Además, afirmó que el agresor “robaba y se drogaba”.

Jazmín D'Alessandro

LA NACION