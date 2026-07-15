Golpe al contrabando en Constitución: secuestran más de 8000 pares de zapatillas y 1100 termos y mates

Más de 8000 pares de zapatillas ingresadas ilegalmente al país y más de un millar de productos falsificados fueron secuestrados durante un amplio operativo realizado en una galería comercial del barrio porteño de Constitución. La mercadería incautada está valuada en casi $550 millones y, según la investigación judicial, formaba parte de un circuito dedicado a la venta y distribución de productos de contrabando.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ) de la Policía de la Ciudad, con el apoyo de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales, luego de una investigación que se extendió durante dos meses y permitió reconstruir el funcionamiento de una estructura comercial que, presuntamente, abastecía distintos locales con mercadería ingresada al país sin cumplir los controles aduaneros correspondientes.

Por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9, a cargo de Gustavo Meirovich, los investigadores allanaron en forma simultánea 40 locales situados en una galería comercial de la calle Lima al 1700, uno de los principales polos de venta mayorista de la zona sur de la Ciudad.

Durante las inspecciones, los efectivos encontraron una importante cantidad de calzado deportivo de distintas marcas que, de acuerdo con la investigación, había ingresado de manera ilegal al país eludiendo los controles de la Dirección General de Aduanas.

En total fueron secuestrados 8200 pares de zapatillas, cuyo valor comercial fue estimado en aproximadamente $520 millones.

A esa mercadería se sumaron otros 1100 artículos de bazar, entre termos y mates falsificados, valuados en otros $27,5 millones, que también eran comercializados en los locales inspeccionados.

El operativo permitió además el secuestro de tres teléfonos celulares, notebooks, discos rígidos, dinero en efectivo y diversa documentación que ahora será analizada por los investigadores para determinar el volumen de las operaciones realizadas, identificar a los responsables de la organización y reconstruir la ruta comercial de la mercadería.

Fuentes de la investigación indicaron que la pesquisa había comenzado a partir de tareas de inteligencia y vigilancia realizadas sobre distintos comercios de la galería, donde se detectó un intenso movimiento de mercadería que ingresaba y era distribuida sin la documentación respaldatoria exigida por las normas aduaneras.

Con el avance de las tareas investigativas se comprobó que los locales funcionaban no solo como puntos de venta al público, sino también como centros de acopio y distribución para otros comerciantes, lo que motivó la realización de los allanamientos simultáneos.

En los procedimientos trabajaron efectivos de distintas dependencias de la Policía de la Ciudad junto con personal especializado de la Dirección General de Aduanas (ARCA) y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que colaboraron en la inspección de la mercadería y en la verificación de las irregularidades detectadas.

La causa quedó caratulada por presunta infracción a la Ley 22.415, que regula el Código Aduanero, y la investigación continúa para establecer la responsabilidad de los titulares de los locales allanados y de los proveedores que abastecían el circuito ilegal.

Toda la mercadería secuestrada quedó a disposición de la Justicia.