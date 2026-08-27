Bloquearon más de 300 webs que transmitían fútbol “gratis”, pero eran plataformas criminales encubiertas

Horas antes de que el estadio Monumental quedase silenciado por la eliminación por penales de River ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana, miles de hinchas del millonario y de otros equipos que veían las instancias de ese partido a través de plataformas online ilegales vieron cómo esas transmisiones se bloquearon de un momento a otro.

Quizás en la individualidad de cada caso pensaron que se trató de una mala conectividad o algo similar. Pero la realidad es mucho más profunda y contundente. Ocurre que la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro, conducida por el fiscal Patricio Ferrari, lideró un megaoperativo sin precedentes que culminó con el bloqueo simultáneo de 300 dominios de internet destinados a la transmisión ilegal de eventos deportivos.

Lo que simulaba ser una red de streaming gratuito se reveló como una sofisticada estructura delictiva organizada con impacto directo en menores de edad y en la seguridad digital de los usuarios.

Ver online partidos o películas en plataformas trae graves consecuencias para los consumidores de esos servicios, supuestamente gratuitos (IMAGEN GENERADA CON IA)

La investigación penal preparatoria (registrada bajo el número IPP N.º 14-00-3124-24/01) se inició por la denuncia de Jorge Alberto Bacaloni, Gerente de Antipiratería de DIRECTV Argentina y Presidente de la Alianza Contra la Piratería Audiovisual, y la acción contó con el apoyo de la Liga de España y la intervención activa de Telecom Personal SA para su implementación efectiva.

Para maximizar el impacto, los investigadores y la Alianza diseñaron un golpe contundente: se dispuso que la ejecución de los bloqueos fuera a las 21.40, es decir a los 10 minutos de comenzado el partido que anoche River perdió de local y por penales (8-7) ante Independiente Santa Fe y lo dejó eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final.

Esto permitió aprovechar el pico de retransmisión ilegal. Al desactivar las páginas al inicio del evento, se logró desarticular el flujo de tráfico hacia los servidores clandestinos y cortar la monetización delictiva.

El engaño del fútbol “gratis”

La investigación de la UFEIC reveló que estas páginas no eran simples portales de streaming, sino que operaban bajo un modelo de negocio estructurado sobre tres pilares críticos:

1. Publicidad compulsiva y exposición de menores

Para acceder a las señales, los usuarios debían atravesar pop-ups y redirecciones forzadas. El 90% de estos contenidos estaba vinculado a juego ilegal, pornografía de acceso irrestricto y material de abuso sexual infantil. Este mecanismo exponía de forma directa a menores de edad a contenidos delictivos sin ningún control parental.

2. Inyección de malware y permisos abusivos

Los informes técnicos demuestran que las webs operaban con permisos abusivos en segundo plano. Al ingresar, los sitios inyectaban silenciosamente malware, spyware o troyanos, permitiendo a los delincuentes tomar el control del dispositivo, robar credenciales bancarias, capturar datos de tarjetas de crédito y acceder a archivos privados.

3. Robo de información y extorsión digital

Tras la infección y el robo de contraseñas y contenido íntimo, los operadores ejecutaban la fase de explotación criminal. Utilizaban el material para infiltrarse en cuentas personales, bloquear dispositivos y realizar extorsiones sistemáticas bajo la amenaza de difundir imágenes y documentos íntimos de las víctimas.

El consumo ilegal en Argentina

Según la información oficial que compartió la Alianza, durante junio de 2026 solo el “top 30” de sitios de streaming ilegal en el país acumuló más de 97 millones de visitas mensuales. Argentina se posicionó como el país con mayor cantidad de visitas a portales piratas en América Latina, superando a México, cuya población total es casi tres veces mayor.

Este escenario les permite a las organizaciones criminales utilizar técnicas de clickbait e interfaces engañosas para inducir a la descarga de archivos maliciosos. Una vez instalados, estos programas sustraen datos financieros y exponen a los usuarios a futuras estafas y fraudes cibernéticos.

El megaoperativo desarmó una compleja red que utilizaba la clonación automatizada para evadir la justicia: cada bloqueo generaba nuevas versiones de las webs en servidores extranjeros.

En este proceso se bloquearon 300 dominios que clonaban y distribuían señales de fútbol bajo modalidades idénticas a las más populares, como “Fútbol Libre”, “Pelota Libre”, “Tarjeta Roja” y “PirloTV”, entre otros.

El análisis forense determinó que, del total de 300 dominios, 11 funcionaban como “nodos raíz” que alimentaban de forma directa a otros 82 portales piratas activos.

Entre la lista de sitios bloqueados se encuentran direcciones como: