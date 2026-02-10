Gritos, discusiones y una caída mortal: qué dijo el novio imputado por la muerte de Rocío en La Plata

Marcos García, detenido e imputado por privación ilegal de la libertad tras la muerte de su novia, Rocío Alvarito, sostuvo que hizo todo lo posible para evitar el desenlace. La joven falleció al caer desde el balcón de un segundo piso hacia el patio del edificio donde vivía en La Plata.

García fue indagado por el fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la investigación. La audiencia fue filmada, dijeron a LA NACION fuentes que presenciaron la indagatoria.

Alvarito falleció el 29 del mes pasado en el Hospital Interzonal General de Agudos Rodolfo Rossi de La Plata, adonde fue trasladada de urgencia. Esa mañana, cerca de las 8, había discutido con García.

Según sostuvo García al ser indagado, la discusión comenzó cuando él le comunicó la decisión de terminar la relación .

“Rocío tomó muy mal la decisión de terminar la relación. Se puso agresiva, empezó a guardar sus pertenencias en una bolsa y comenzó a romper cosas del departamento”, dijo García, palabras más, palabras menos, según fuentes del caso. Entonces el detenido se comunicó con el padre de la joven para que la fuera a buscar.

“García dijo que grabó con su celular lo que estaba pasando en el departamento. Cuando Rocío se colgó de la baranda del balcón, él quiso subirla tomándola de sus brazos, pero no pudo y le pidió que aguantara. Mientras tanto, el joven le pidió a los vecinos que se acercaron a la puerta del departamento que llamaran a la policía, a modo de pedido de ayuda. Como no podía subirla, corrió al piso de abajo para tratar de atajarla, pero no llegó porque Rocío ya había caído”, explicaron las fuentes que presenciaron la audiencia.

Marcos García quedó detenido por el delito de privación ilegal de la libertad Policía bonaerense

Tras la audiencia, el abogado defensor de García, Miguel Molina, dijo a LA NACION: “La declaración de Marcos mantiene coherencia con la prueba producida en la causa y explica las improntas en los brazos”.

En su momento, entre las pruebas presentadas por el fiscal Garganta para pedir la detención de García se encuentran una serie de declaraciones testimoniales, como la de una vecina que vive en el mismo edificio. La mujer, identificada como Joana Anabel S., dijo que “escuchó ruidos fuertes” del departamento donde vivía la joven fallecida y el imputado.

“La testigo dijo que se escuchaba a una mujer ‘que quería salir’ y una voz masculina que le decía ‘quedate ahí’. Luego describió lo sucedido al acercarse junto a su tía hasta dicho departamento, aclarando que se escuchaba llorar a la chica, pero no se entendía lo que decía, razón por la cual, al golpear la puerta se escucha la voz masculina que dijo ‘llamá a la policía’. Continúa su descripción refiriendo haber vuelto a su departamento y fue el momento en que su tía vio a la víctima colgando del balcón y pidiendo ayuda. Refiere haber escuchado un ruido de caño y la voz de su tía que le decía ‘se tiró’”, según se desprende del citado dictamen, al que tuvo acceso LA NACION.

También declaró el padre de la joven fallecida, Julio César Alvarito. El hombre sostuvo que a las 7.51 recibió una llamada de su yerno en la que le dijo: “Tato por favor vení a buscar a Rocío, está rompiendo todo el departamento, no quiero estar más con ella, se terminó”.

Una amiga de la víctima que declaró como testigo definió la relación entre Alvarito y García como “tóxica y enfermiza” por problemas de “celos”. También hizo referencia a una situación de violencia económica.

También consta en el dictamen del fiscal Garganta el testimonio de la dueña de un centro de estética. Contó que hace una semana, el 23 de enero pasado, notó a la joven angustiada y que cada vez que Alvarito se peleaba con García, el ahora imputado la echaba de la casa.

Hubo testimonios coincidentes donde se sostuvo que desde que Alvarito comenzó la relación con García dejó de ir al gimnasio y abandonó el uso de redes sociales.

Nancy Ayala, la madre de la joven fallecida, contó que la relación de su hija con el imputado llevaba menos de un año. “Describió a Rocío como familiera y que siempre la visitaba, pero desde el inicio de la relación con el imputado no iba a las reuniones y había salido de los grupos de WhatsApp familiares. También mencionó que su hija había cerrado sus redes sociales y sólo mantenía un perfil de Facebook con el apellido materno. Dijo que para poder ver a su hija debía ir a su lugar de trabajo, donde estaba presente García”, según la declaración testimonial.

Cuando declaró como testigo bajo juramento de decir la verdad, el vecino dueño del departamento de la planta baja donde cayó la joven, además de recordar la frase que le habría dicho García (“la boluda de mi novia se tiró”), también sostuvo que el joven le dio “versiones contradictorias respecto a lo sucedido” y también afirmó que una vecina le describió al imputado como “violento”.