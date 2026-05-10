Los intendentes piden un mayor rol en seguridad y avanzan con el gobierno bonaerense para tener una policía municipal fuerte

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires e intendentes avanzaron en la posibilidad de modernizar la “ley de Seguridad” para dar el reconocimiento legal de los “cuerpos municipales de prevención” y facilitar el “financiamiento del sistema” para garantizar la sostenibilidad de la inversión en tecnología y operatividad.

A mediados de la semana se concretó un encuentro entre el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso; la secretaria general de la provincia, Agustina Vila, y doce intendentes.

La reunión se realizó en el Centro de Monitoreo de Escobar, en la localidad de Garín. El único intendente no peronista que estuvo presente en ese encuentro fue Ramón Lanús, jefe comunal de San Isidro.

“Hace tiempo que desde San Isidro venimos impulsando el tratamiento de una ley que habilite a los municipios grandes de la provincia a contar con una policía local con verdadera autonomía y responsabilidades claramente definidas. No se trata de una aspiración abstracta, sino de la necesidad de disponer de herramientas reales para convalidar algo que ya está ocurriendo y responder, con eficacia, a la demanda de seguridad de nuestros vecinos”, sostuvo Lanús tras la reunión.

Además de Lanús y Alonso, estuvieron presentes el intendente anfitrión, Ariel Sujarchuk, y los jefes comunales de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Luján, Leonardo Boto; de Pilar, Federico Achával; de Ituzaingó, Pablo Descalzo; de Morón, Lucas Ghi; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; de Ezeiza, Gastón Granados; de Bahía Blanca, Federico Susbielles, y de Almirante Brown, Juan José Fabiani.

“Lo que estamos debatiendo es la necesidad de una ley que otorgue facultades, mejore el financiamiento y garantice que la seguridad sea una verdadera política de Estado que -a su vez- podamos implementar todos los distritos que venimos trabajando fuerte en este tema”, afirmó Sujarchuk.

El ministro Javier Alonso, junto con los intendentes que participaron de la reunión en la que se avanzó en la posibilidad de reformar las patrullas municipales municipalidad de Escobar

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense explicaron que si bien en el encuentro realizado en Escobar solo hubo un intendente no peronista, se coordina con los 135 municipios y se busca un consenso de todos los jefes comunales para avanzar en este cambio en el sistema de prevención del delito.

“Estamos aquí para cumplir con el anuncio de nuestro gobernador de enviar a la Legislatura un proyecto de ley que actualice el marco normativo. Trabajamos muy bien juntos, pero nada de esta acción se refleja hoy en la norma. Vamos a recoger los desafíos de los gobiernos municipales para crear una nueva ley”, explicó en la reunión el ministro Alonso.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, “uno de los pilares de la discusión fue la necesidad de que el nuevo marco normativo otorgue un rol claro y definido a los intendentes dentro del sistema de seguridad provincial".

San Isidro busca que su patrulla municipal tenga más funciones y que sus integrantes puedan portar armas Prensa San Isidro

Y agregaron: “La reforma busca reconocer legalmente el funcionamiento de los cuerpos municipales de prevención y los Centros de Monitoreo, herramientas que hoy son fundamentales en el territorio, pero que carecen de una regulación integral”.

Según los participantes de la reunión, “se debatió sobre el financiamiento del sistema, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la inversión en tecnología y operatividad que realizan tanto la provincia como los municipios”.

Ausentes

Muchos de quienes están a cargo de municipios y tienen planes propios en temas de seguridad pública quedaron al margen de la reunión en Escobar. Al intendente de Tigre, Julio Zamora, no le llegó la invitación para el encuentro que se realizó en Escobar. “Le hubiésemos planteado presupuesto y autonomía a la hora de conducir la fuerza municipal”, dijeron cerca del jefe comunal.

Otro ausente fue el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin. El jefe comunal, en marzo pasado, presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante local para crear la denominada Policía de Prevención Municipal como “una fuerza de seguridad local de proximidad destinada exclusivamente a la prevención del delito” dentro de los límites del distrito.

La reunión entre el ministro de Seguridad Javier Alonso y 12 intendentes se realizó en Escobar municipalidad de Escobar

“Nos hubiese gustado participar del encuentro donde se discutió la policía municipal, sobre todo porque presentamos un proyecto en el Concejo Deliberante, que avanza lento. Me parece que lo que buscamos por ordenanza y dejar preparado para que la legislación provincial sea sancionada va a en consonancia de crear las policías municipales. Me hubiese gustado participar para brindar experiencias. No es lo mismo cualquier policía municipal”, dijo a LA NACION Matzkin.

Y agregó: “Esta bueno que discutamos las policías municipales; pero para discutir una policía municipal es bueno que inviten a todos. ¿La policía municipal va a suplir a la policía bonaerense? ¿Va a trabajar en conjunto? ¿Se capacitan los agentes en la provincia o los municipios crean una escuela? Hubiese sido bueno ser parte de la discusión para plantear esos temas. En su momento recibimos una invitación por parte del municipio anfitrión para que estemos, pero después hubo un acotamiento a determinados municipios y nos avisaron que no estábamos en esa invitación. Está muy bueno que comencemos a discutir las policías municipales“.

En el proyecto de ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo de Zárate se propone que el personal “ podrá utilizar armas de fuego únicamente cuando la legislación provincial y/o nacional lo autorice, cuando exista convenio específico con el Ministerio de Seguridad provincial y el agente posea formación mínima de 12 meses y capacitación certificada. Los agentes autorizados deberán aprobar anualmente examen médico, psicológico y prueba de aptitud de tiro y uso de las armas que les sean provistas”.

El ministro Alonso, junto a intendentes en la reunión realizada en Escobar municipalidad de Escobar

Según fuentes que participaron de la reunión, el ministro Alonso afirmó ante los intendentes: “Estamos reconociendo, escuchando y valorando el rol de los municipios, algo que hoy la ley no contempla, que vienen haciendo un esfuerzo enorme con efectivos propios, centros de monitoreo y prevención, y esa experiencia debe ser considerada”.

El funcionario bonaerense también apuntó contra el Gobierno Nacional. “Sacó recursos que financiaban la política de seguridad y eso limita mucho lo que podemos hacer. Por eso también tenemos que discutir cómo se financia el esfuerzo que hoy están llevando adelante los municipios”.

Por su parte, el intendente Achával sostuvo: “Es muy importante compartir estas experiencias para que una ley provincial reconozca y fortalezca el trabajo que se viene haciendo en distritos como Escobar, Pilar y muchos otros”.

Su par de Ezeiza, Granados, resaltó “la invitación de Sujarchuk para conocer de cerca el trabajo que lleva adelante en materia de seguridad en Escobar, que es ejemplo para todos los municipios. Es muy importante ver cómo se invierten los recursos para que los vecinos puedan vivir más tranquilos y seguros”.

Fuentes de la Municipalidad de Escobar recordaron que el diputado provincial Leonardo Moreno presentó un proyecto de ley de creación y organización de la Policía Municipal de Proximidad para municipios de más de 70.000 habitantes y que la fuerza dependa “orgánica, funcional, administrativa y financieramente de la autoridad provincial, con colaboración de los municipios y planificación de cada intendente”.

La posición del intendente Lanús, en cambio, apunta a que los municipios tengan un rol propio en las tareas de prevención del delito en sus distritos: “Desde San Isidro promovemos una ley que institucionalice y fortalezca el accionar de nuestra patrulla. Queremos una Policía Municipal con unidad de mando bajo la autoridad directa del intendente, plena autonomía funcional y facultades disciplinarias propias. Además, planteamos que los oficiales municipales tengan verdadero estatuto policial, incluyendo la facultad de portar armas de fuego.”