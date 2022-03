Hablaba por teléfono con su padre cuando la asaltaron y le pegaron un tiro en la cabeza: “Papi, entraron a robar y me dispararon”

“Papi, entraron a robar y me dispararon”. Esas fueron las palabras con las que una joven de Oberá, Misiones, le contó a su padre sobre el asalto que acababa de sufrir en su comercio. La víctima de 39 años, identificada como Gladis Beatriz Gómez, hablaba por teléfono con su familiar al momento del robo, en el cual recibió un balazo en la cabeza por el que fue internada en terapia intensiva. En tanto, los ladrones escaparon y son buscados por la Policía.

Según El Territorio, el hecho ocurrió el miércoles por la noche en el local de calle Piebrabuena 1492 del barrio Loma Porá, al que dos hombres armados entraron con intención de robo. A continuación, uno le pidió dinero a la mujer y luego le disparó a corta distancia.

“Eran pasadas las 8.30 de la noche cuando hablamos con mi hija. Me atendió y me dijo que había cerrado un ratito el negocio porque los perros se escaparon y tuvo que buscarlos. Me dijo que ya los había atado y que estaba abriendo de vuelta. En eso escuché como si cayera una chapa. Entonces ella me dijo: ‘Papi, entraron a robar y me dispararon. Llamá a la Policía’”, relató Roberto Gómez, padre de Gladis.

En tanto, un vecino precisó: “Por el estruendo se notó que fue un calibre grande. Yo estoy a media cuadra y se escuchó fuertísimo. Salí a ver y un muchacho que pasaba me dijo que habían asaltado a Gladis. Entonces fui a ver y todavía estaba consciente. Hablaba y explicó que fueron dos desconocidos en moto. Dijo que nunca antes los había visto, que le pidieron la plata y cuando se dio vuelta para darle le dispararon”.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Samic de Oberá, donde permanece internada en terapia intensiva. “Tiene una herida en el cráneo por proyectil de arma de fuego y el pronóstico es muy complicado. Fue evaluada por los neurólogos y, por el momento, se decidió no intervenirla porque la bala está alojada en una zona muy delicada. Habrá que ver su evolución en las próximas horas para decidir lo más conveniente”, explicó uno de los médicos a cargo su salud.

En cuanto a la investigación, el jefe de la Unidad Regional II, comisario inspector Rubén Darío Duarte, dijo que será importante el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad de varias casas y comercios de la zona para poder identificar a los motochorros. Por su parte, personal de la División Criminalística analizó la escena y confirmó que se hicieron dos disparos, presumiblemente desde un arma calibre 32.

Por las características del asalto, la Jefatura de la Policía de Misiones ordenó extremar los esfuerzos para de dar con los autores del hecho, por lo que personal de varias dependencias se encuentra trabajando en el caso considerado de “máxima prioridad”.