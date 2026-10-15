Habló la mamá del chico baleado en un colegio de La Matanza

La madre del chico de 18 años que fue baleado por un compañero en una escuela de Villa Dorrego, en el partido bonaerense de La Matanza, contó que su hijo fue operado y que se encuentra fuera de peligro. Además, relató cómo se enteró del ataque y dio detalles del vínculo entre la víctima y el otro adolescente involucrado.

“Está dolorido, pero fuera de peligro”, expresó Sandra al ser consultada por el estado de salud. Según contó, los médicos lo operaron y le extrajeron una bala.

El episodio ocurrió el miércoles en la Escuela N°58 Independencia Argentina, donde el adolescente recibió heridas de arma de fuego en el abdomen y en uno de sus brazos. El presunto autor de los disparos, otro alumno del establecimiento, de 17 años, fue detenido.

En paralelo, la mujer indicó que estaba trabajando cuando recibió un llamado en el que le informaron que su hijo había sufrido un accidente. En un primer momento, pensó que se había lastimado durante una clase. “Casi me desmayo”, recordó en diálogo con TN.

Sandra, la madre del chico baleado en una escuela La Matanza Gentileza: TN

Además, explicó que el adolescente todavía tiene dificultades para hablar después de la operación y que no había podido contarle en detalle lo sucedido. Sin embargo, sí dijo que el joven le reveló que su compañero había sacado un arma para mostrársela a otros estudiantes y que comenzó a apuntarles. “Le apuntaba a todos los chicos y, desgraciadamente, le dio a él”, sumó Sandra, e hizo hincapié en que la víctima consideraba al compañero que le disparó como su amigo y que estaba sorprendido por la agresión

“Salieron versiones de que mi hijo estaba robando, pero es todo mentira. Mi nene nunca tuvo problema con nadie, lo quiere todo el mundo”, aclaró

El caso

Según informaron fuentes policiales a LA NACION, el hecho ocurrió el miércoles por la mañana en el establecimiento situado en el cruce de las calles Cayetano Donizetti y Esteban de Luca y Patrón. Hasta allí llegó personal de la comisaría 4ª de Villa Dorrego a instancias de un llamado al 911 realizado a las 12.56 por las autoridades de la escuela.

Intervención policial en la escuela de Villa Dorrego, La Matanza

El autor del disparo fue detenido dentro del establecimiento. Allí mismo la víctima recibió las primeras atenciones médicas antes de su traslado en un vehículo particular al Hospital Simplemente Evita, del kilómetro 32 de la ruta 3, en González Catán.

La policía, que llegó cinco minutos después del llamado al 911, encontró el arma, una pistola Bersa calibre 22, que había sido descartada por el tirador.

Fuentes de la investigación dijeron que antes de entrar en el quirófano, la víctima les contó a las enfermeras que había recibido las heridas cuando “su amigo” le mostraba el arma y “se le escaparon los tiros”.