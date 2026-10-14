Un alumno fue baleado por un compañero en el baño de una escuela de La Matanza

Un adolescente de 18 años fue herido de bala en el abdomen y en un brazo dentro de uno de los baños de la Escuela N° 58 “Independencia Argentina”, situada en la localidad de Villa Dorrego, partido de La Matanza. El autor del disparo fue otro alumno de la institución, que quedó detenido.

Según informaron fuentes policiales a LA NACION, el hecho ocurrió esta mañana en el establecimiento situado en el cruce de las calles Cayetano Donizetti y Esteban de Luca y Patrón. Hasta allí llegó personal de la comisaría 4ª de Villa Dorrego a instancias de un llamado al 911 realizado a las 12.56 por las autoridades de la escuela.

La pistola usada en el tiroteo en la escuela de La Matanza

El autor del disparo, de 17 años, fue detenido dentro del establecimiento. Allí mismo la víctima recibió las primeras atenciones médicas antes de su traslado en un vehículo particular al Hospital Simplemente Evita, del kilómetro 32 de la ruta 3, en González Catán, con heridas de arma de fuego en el abdomen y en uno de sus brazos.

La policía, que llegó cinco minutos después del llamado al 911, encontró el arma, una pistola Bersa calibre 22, que había sido descartada por el tirador.

Fuentes de la investigación dijeron que, antes de entrar en el quirófano, la víctima les contó a las enfermeras que había recibido las heridas cuando “su amigo” le mostraba el arma y “se le escaparon los tiros”.

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