“Hay un pibe que me da nafta gratis”: los audios del aún desparecido Lucas Escalante que podrían involucrar a Cristian Centurión

Hoy trascendieron los audios que la semana pasada fueron sumados a la investigación del crimen de Lautaro Morello, hallado calcinado en Guernica, y de la búsqueda de Lucas Escalante, desaparecido desde el 9 de diciembre en Florencio Varela. “Hay un pibe que me da nafta gratis”, dice este último en un mensaje de voz para un amigo y señalaría al detenido Cristian Centurión, el hijo del comisario bonaerense de la división Drogas Ilícitas de Quilmes.

El sospechoso y su primo Maximiliano Centurión están presos porque fueron los últimos que vieron con vida a Lucas y a Lautaro. Además, cuando los investigadores le preguntaron a Cristian Centurión, cadete en la Escuela Juan Vucetich de la policía bonaerense, desde hace cuánto tiempo que no se reunía con Lucas, respondió que habían pasado dos meses desde la última vez que lo había visto. Sin embargo, se determinó que mintió. Un vecino del barrio La Capilla, de Florencio Varela, aseguró que los vio el 9 de diciembre.

Dicho testimonio se sumó al mensaje de audio aportado por la familia de Lucas en el que el joven desaparecido le dijo a un amigo que le habían ofrecido vales para cargar combustible de forma gratuita.

Esta es la desgrabación del audio completo, hoy, una prueba clave en la causa que investiga la muerte de Lucas y la desaparición de Escalante:

Lucas Escalante (LE): “Estoy yendo para Varela. Hace un rato llegué a casa. Me iba a quedar en casa, ¿viste? Pero hay un chabón que me da nafta ¿viste? Pero la tengo que ir a buscar hasta el Alpino, un poquito más lejos. Pero bueno... la nafta gratis sirve. Estoy yendo.”

Amigo (A): “Ah no, yo pensé que querías ir a algún lado. No, no estoy en mi casa, perro.”

LE: “Tengo que ir para el lado de tu casa encima, ¿te quedás ahí? Yo no sé qué voy a hacer. Encima tengo que ir porque me van a regalar vales de nafta ¿viste? La re zafo perro. Tengo que ir cerca de tu casa, encima.”

A: “Y bueno amigo, si te regalan vales de nafta, joya. No cajetiés (sic) con la nafta perro, andate de una. Ya sé que es lejos por mi casa, pero vos sabés que vale la pena. Pero ¿qué onda?, ¿cómo es la movida?, ¿qué es? ¿nafta gratis? ¿cómo es boludo? El chabón ¿por qué tiene eso? ¿Porque compró mucha nafta o le dieron un par vales por cortesía?”

LE: “El pibe me dijo ‘solamente con vos hacemos esto’. Listo, me re sirve. Y nada guacho, ya estoy acá en Ruta 2″.

Hipótesis de la familia y los investigadores

Tanto la familia de Escalante como los investigadores creen que esos vales de nafta mencionados por Lucas podrían corresponder a los que suele tener la policía bonaerense para cargar combustible en sus móviles. En este caso -hay uno por 1500 pesos secuestrado en esta causa-, podrían estar a disposición de los imputados Cristian y Maximiliano Centurión, por su relación de parentesco con el comisario mayor de Quilmes.

La búsqueda de Lucas Escalante Vazquez

“Los vales de nafta pudieron ser una caranda para convencer a Lucas de que hiciera algo que él no quería hacer. Eso lo estamos pensando nostros que lo conocemos a Lucas, que nunca haría nada ilegal, y los investigadores de la causa. Es una de las hipótesis”, había dicho Lorena, la hermana de Escalante en una entrevista con LN+.

“Él era un chico que se daba con todos. Cualquiera le podía entrar solo con hablar de autos. Quizás le dijeron ‘ahora nos debes tanta plata de los vales, tenés que hacer esto por nosotros’. Eso quizás causó una pelea... no sé. Solo sé que lo queremos de vuelta y vivo”, suplicó Lorena.

La familia de Lucas Escalante, el joven de 26 años desaparecido el 9 de diciembre en la localidad bonaerense de Florencio Varela junto a su amigo Lautaro Morello, quien fue hallado asesinado y calcinado la semana pasada en un campo cercano en Guernica, realizó una marcha frente a la fiscalía de Florencia Varela para reclamar por su ?aparición con vida?. Leo Vaca - télam

