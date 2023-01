Crimen en el fin del mundo. Procesan por homicidio a la mujer que mató a su supuesto acosador y confesó en un video, pero seguirá libre

escuchar

La Justicia de Tierra del Fuego procesó sin prisión preventiva a la mujer que confesó, en un video subido a las redes sociales, haber asesinado a puñaladas a un hombre al que desde hacía tiempo denunciaba por acoso, abuso sexual y amenazas, en la ciudad austral de Río Grande.

La jueza de instrucción en feria, Cecilia Cataldo, procesó a Florencia Eliana Mancilla, de 27 años, como autora del homicidio del profesor de música y tatuador Alexis Baciocchi, de 35, ocurrido el 18 de diciembre pasado. No obstante, le mantuvo el beneficio de la excarcelación, por lo que la imputada seguirá en libertad el desarrollo del proceso.

La resolución establece que la mujer deberá cumplir con distintas “pautas de conducta” –tendrá que seguir con el control médico por su situación de salud mental, no podrá abandonar la provincia ni cambiar de domicilio sin aviso y tampoco podrá mantener ningún contacto con la familia de la víctima–; el incumplimiento de cualquiera de estas medidas supondrá su inmediata detención.

Además, la jueza Cataldo le trabó a Mancilla un embargo preventivo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $6.483.960, con la finalidad de “responder ante eventuales responsabilidades penales o civiles”.

Una mujer contó que mató a su acosador

El crimen

Los investigadores ya tienen por demostrado que la noche del 18 de diciembre pasado, Mancilla acudió a la vivienda de Baciocchi, ubicada en la calle Punta Popper 363, del barrio Chacra XIII, de Río Grande, y discutió con él antes de provocarle la muerte mediante ocho puñaladas por la espalda, según determinó la autopsia.

Tras consumar el crimen, y con las manos manchadas de sangre, la mujer se filmó como un celular y explicó que había acuchillado a Baciocchi porque la acosaba y amenazaba a sus hijos y a otros familiares.

Alexis Baciocchi El diario del fin del mundo

“ Hace un tiempo que me amenazaba. Decía que yo era de él, que él era mi dueño. Y no paraba. Así que hoy le dije que lo iba a ver. Vine a su casa y le dije lo mal que me sentía, todo el tiempo. Traté de ser sincera. Le avisé que lo quería matar porque no me dejaba tranquila y soñaba muchas cosas ”, explicó la acusada en el video que subió después a las redes sociales.

Allí, y mientras esperaba a la policía, en evidente estado de shock, admitió: “ Discutimos y lo apuñalé, no sé cuántas veces, porque se movía mucho, todo el tiempo se movía. No me dejaba hacer algo limpio para que no sufriera. En realidad, quería que sufriera, pero mi intención no era quitarle la vida, sino asustarlo tanto como para que no se pudiera meter nunca más conmigo ”.

El proceso

La Justicia buscó reconstruir el presunto historial de acosos mediante peritajes a teléfonos y computadoras, aunque se desconoce hasta el momento qué valoración se realizó acerca de esos comportamientos, que serán discutidos cuando el caso llegue a juicio.

Hasta el momento, un informe médico agregado al expediente determinó que la mujer resulta “imputable” porque “comprendía la criminalidad de sus actos” al momento de actuar.

De todas maneras, al comienzo de la investigación fue internada en el área de Salud Mental del Hospital Regional de Río Grande debido a que una estudio psiquiátrico determinó que representaba un “peligro potencial para sí y para terceros”.

Efectuado el peritaje interdisciplinario, y tras considerar que la imputada se encontraba en condiciones médicas para prestar declaración, la jueza Cataldo ordenó la nueva indagatoria de Mancilla, en orden a la ampliación de la imputación por parte de la fiscalía. La mujer fue indagada el martes y se explayó sobre su pasada relación con Baciocchi, lo que podría dar paso a que se agrave la imputación por el vínculo.

En cuanto a la excarcelación de la imputada, que transcurrirá el proceso en libertad –con cumplimiento de las reglas de conducta– y no en prisión domiciliaria, como había solicitado la familia de Baciocchi, la abogada querellante, Adriana Varisco, dijo a LA NACION que evalúa la posibilidad de apelar las nuevas resoluciones judiciales pese a estar pendiente de respuesta su recurso de queja ante la Cámara.

Florencia Mancilla El diario del fin del mundo

El vínculo previo

Según informaron fuentes de la investigación a la agencia de noticias Télam, Baciocchi había sido docente de Mancilla en el colegio Polivalente de Arte de Río Grande, cuando ella tenía 14 años. Se investiga si después de eso comenzó la historia de acoso y abuso sexual denunciada por Mancilla, a la que ella le puso fin de forma letal.

La Justicia ya dispuso un peritaje sobre los teléfonos celulares de ambos para verificar los antecedentes de llamados y mensajes que denuncia la autora del crimen.

También están siendo recopilados los posteos de Mancilla en las redes sociales. En uno de ellos, la mujer hizo referencia al acoso que estaba sufriendo y dio a entender que se sentía desamparada por la Justicia. “Sin querer soy parte de algo horrible y sin sentido. Entendí que alguien puede matarte, violarte y dejarte por ahí tirada. Yo me niego a ser una víctima. Somos fuertes”, escribió.

En los chats que publicó, se puede leer cómo alguien, que sería Baciocchi, la amenazaba con violarla a cambio de drogas. “Soy tu dueño”, es una de las frases que aparece entre varios mensajes.

La autora del hecho, público semanas antes las capturas de pantalla del chat con Alexis, donde se ve la violencia con la que la amenazaba pic.twitter.com/kpFUvYSU0Y — Austral Noticias (@australnewstdf) December 19, 2022

En sus posteos, la ahora imputada sostuvo que estaba cansada de “mirar a los costados” y había advertido: “Voy a actuar”. Un allegado a Florencia Mancilla, que pidió la reserva de su nombre, afirmó que ella “había sido víctima de abuso sexual durante su infancia, en un caso donde el acusado es otro sujeto diferente, y que la Justicia nunca resolvió”.

Además, esa persona agregó: “Lo que está claro es que este hombre la acosaba desde hacía mucho tiempo. Ella pidió ayuda en todos lados y nadie le prestó atención. La llevaron al límite de cometer este acto que, si hubiera tenido contención, nunca hubiese pasado”.

Cristina Escobedo