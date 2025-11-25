Horror en un hotel alojamiento. Hallan muerta a una pareja y se sospecha de un femicidio seguido de suicidio

Un hotel alojamiento rutero de la localidad cordobesa de Valle Hermoso se convirtió en la escena de un doble crimen, el final trágico de una pareja que arrastraba conflictos y que tuvo en ese establecimiento un cierre mortal. Según las primeras estimaciones de los investigadores del caso, él, de 26 años, asesinó a la mujer, de 47, y luego se quitó la vida. Por el momento, para la Justicia se trata de un femicidio seguido de suicidio.

Según explicaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en un albergue transitorio situado sobre la ruta 38, en el valle de Punilla. Lo descubrió un empleado tras no obtener respuestas de los ocupantes del cuarto una vez concluido el turno. Cuando lograron entrar, adentro ya no había vida.

La policía dio intervención a la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, que ordenó la preservación de la escena y los primeros peritajes. Según fuentes de la investigación, en el lugar apareció un teléfono celular roto, lo que sería un indicio de que hubo una pelea previa al desenlace letal.

Hotel Ruta 38, en Valle Hermoso, Córdoba

Otras averiguaciones en el entorno de la pareja −las identidades no fueron suministradas− dan cuenta de que la mujer era oriunda de Villa Giardino, un poco más al norte de Valle Hermoso en el eje de la ruta 38, y el joven, de La Rioja. Convivían desde hace poco menos de un año y ya tenían serias desavenencias que habían llevado a que ella lo denunciara por violencia de género.

Aún no fueron comunicados los resultados de las autopsias, clave para reconstruir la dinámica de los sucesos dentro de la habitación cerrada.

Según informaron fuentes judiciales al medio Hoy Día, de Córdoba, la fiscal ordenó un relevamiento de imágenes captadas por cámaras de seguridad del hotel y entrevistas a empleados del establecimiento y otros testigos, además del análisis de los celulares de ambos, fundamentales para comprender la dinámica reciente de la relación y, eventualmente, el centro del eventual conflicto que desencadenó el trágico final de la pareja.