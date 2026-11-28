SANTA FE.- La comunidad educativa del norte santafesino sigue conmocionada. Este sábado, un incendio destruyó completamente dos aulas de la Escuela Primaria de Jornada Completa Nº 6117 “Remedios de Escalada de San Martín”, de la ciudad de Calchaquí, departamento Vera, 210 kilómetros al norte de esta capital.

Pero eso no fue todo. Uno de los hallazgos que profundizó la preocupación fue la aparición de un mensaje amenazante en el pizarrón de una de las aulas que no fueron alcanzadas por las llamas. “Los voy a matar a todos”, quedó escrito en el pizarrón.

Por lo sucedido, teniendo en cuenta también la repercusión en la comunidad educativa, las autoridades de la escuela anunciaron que este lunes, 30 de noviembre, no se dictarán clases en el establecimiento y tampoco funcionará el comedor.

Informes de los investigadores, a los que tuvo acceso LA NACION, señalan que el hecho se registró durante las primeras horas de este sábado y motivó la intervención de efectivos policiales y bomberos.

El sector afectado corresponde a un anexo con cuatro aulas donde cursan séptimo grado unos 25 alumnos por sección.

Pero en ese mismo espacio funciona la cocina donde se preparan el almuerzo y la merienda, ya que se trata de un establecimiento educativo de jornada completa con más de 600 alumnos.

El siniestro afectó un anexo ubicado frente al edificio principal del establecimiento, donde funcionan cuatro salones destinados a estudiantes de séptimo grado, además de dos baños y una cocina utilizada por el personal docente.

“LOS VOY A MATAR A TODOS”

Cuando alertados por los vecinos, las autoridades del establecimiento arribaron al lugar, se encontraron con varios elementos de uso cotidiano fuera de lugar, botellas que habrían sido retiradas de un freezer y signos de desorden en uno de los salones.

“En uno de los pizarrones escribieron: ‘Los voy a matar a todos’”. Por eso, tras evaluar la situación, se inició una profusa investigación para establecer lo sucedido y proceder a detener a sus responsables.

En tanto, fuentes cercanas a la conducción del establecimiento dijeron a este medio que “no se ha podido comprobar que el incendio se haya iniciado por un desperfecto eléctrico. Hemos revisado todos los circuitos y no hemos detectado ninguna anomalía”, subrayó el vocero.

“Había un marcado desorden en la cocina y dentro de las aulas”, resaltó.

Por los datos recogidos, se admitió que existirían indicios de que personas desconocidas habrían ingresado a las instalaciones unos minutos antes del incendio, aunque las circunstancias del hecho todavía son materia de investigación.

Una fuente allegada a los investigadores admitió ante una consulta que los atacantes habrían ingresado por una ventana para cometer el delito.

Los propios directivos de la escuela recordaron que en esos mismos salones dañados por el fuego funciona parte de un instituto terciario donde se dictan carreras como enfermería y biología, por lo que el daño material alcanza también a esa comunidad educativa.

Dijeron además que las instalaciones habían sido recientemente refaccionadas y pintadas, gracias al esfuerzo de la cooperadora escolar.

En uno de los salones destruidos se encontraban las medallas y el material didáctico preparado para el acto de colación de séptimo grado, previsto para la semana próxima, que se perdió por completo.

Se aclaró que en el sector afectado no hay cámaras de seguridad ni alarmas, aunque se investigan posibles registros en viviendas y comercios cercanos.

En tanto, Juliana Caillat, subsecretaria de Asuntos Electorales del Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Fe, exconcejal de Calchaquí, manifestó su preocupación por lo sucedido.

“Porque una escuela es mucho más que un edificio: es un lugar de encuentro, de aprendizaje, de sueños y de oportunidades para nuestros niños”, expresó, al tiempo que reafirmó su compromiso de contribuir a la recuperación de los espacios afectados.

“Cuando se lastima a una escuela, se lastima a toda una comunidad. Frente a la violencia, nuestra respuesta debe ser la unión, la solidaridad y el compromiso con la educación. No están solos”, concluyó.