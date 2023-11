escuchar

La Fundación Espartanos inaugurará mañana un auditorio en la Unidad 48 de San Martín, un penal de máxima seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Será el primer espacio de este tipo construido en una cárcel en la historia argentina.

“Es histórico, inédito y nos da esperanza”, expresó la directora ejecutiva de la fundación, Dolores Irigoin. Explicó que el auditorio será un punto de encuentro entre “el afuera y el adentro”, un lugar fundamental para conocer a las personas –los presos– y sus historias, y “dejar prejuicios” atrás.

Allí, tanto empresas como organizaciones podrán desarrollar charlas, programas y actividades para encontrarse con las personas que forman parte del programa Espartanos. El encuentro inaugural será mañana, entre las 13.30 y las 15.30.

El auditorio tendrá una capacidad para 600 personas y será un sitio de encuentro entre el sector privado, el público y la sociedad civil. La obra se financió con fondos privados y el sitio elegido tiene que ver con el punto donde Espartanos inició sus actividades en 2009 de la mano del abogado Eduardo “Coco” Oderigo, que en una visita al penal quedó impactado por las condiciones de vida de los presos. Él tuvo la idea de introducir el deporte –concretamente, el rugby–, como manera de generar comunidad, fomentando los valores del respeto, la humildad, el compañerismo, la honestidad y la perseverancia.

Según el sitio web fundacionespartanos.org, en 2016, con el apoyo de voluntarios, donantes y empresas se creó la Fundación Espartanos y se logró consolidar un programa integral de reinserción social que ayuda a bajar los índices de reincidencia de un 65% al 5%, cambiando la vida de familias enteras, de sus comunidades y de la sociedad en general.

“Si ayudás con Espartanos, colaboras con vos mismo, porque contribuís a que el día de mañana no reincidan y que no les transmitan violencia a sus hijos”, expresó Irigoin. Y agregó: “Los espartanos no quieren que sus hijos vivan lo mismo”. El programa es un caso de éxito, se replica en 58 cárceles de la Argentina y en otros seis países.

“Acá, al conocer sus historias, muchas veces bravísimas, de abusos, violencia y abandono, logramos empatizar”, manifestó Irigoin. Desde la fundación trabajan día a día para mostrarles a las personas privadas de su libertad que hay “un camino distinto” y que ellos pueden “reescribir su historia”, brindándoles oportunidades como la educación y una inserción sociolaboral amena.

“Trabajamos para alentarlos a cambiar su vida”, sintetizó Irigoin, que hizo hincapié en la importancia de acercar a las empresas a que tomen contacto con los presos: “Si las empresas no contratan gente con antecedentes, las estadísticas son claras, el 70% reincide con un delito igual o mayor que aquel por el cual se los condenó en una primera instancia”. Por este motivo consideran fundamental que las empresas “digan sí a las segundas oportunidades”. Según la directora ejecutiva, muchos presos “no eligieron” el camino que los puso tras las rejas, sino que fue “el único que tenían, porque en sus casas mamaron violencia”.

