Inseguridad en el conurbano: dos motochorros asesinaron a un joven de 21 años en un intento de robo en Tortuguitas

En medio de una ola de hechos de inseguridad que afectan al conurbano bonaerense, un joven de 21 años fue asesinado en la tarde del martes en Tortuguitas, a metros de la Ruta Provincial 8. La víctima caminaba por la calle con su novia y su hijo, cuando fue atacado por dos motochorros que le dispararon para robarle.

Según informó TN, el joven fue identificado como Lucas Díaz y había ido a comprar con su pareja, Abril, y su bebé. Los delincuentes le dispararon en la pierna y fue trasladado al hospital.

El crimen quedó filmado por una de las cámaras de seguridad que había en el lugar del hecho. En las grabaciones se vio como los dos asaltantes intentaron robarle a Díaz y su pareja, quien transportaba el cochecito de su bebé. El joven defendió a su familia y los delincuentes abrieron fuego contra él.

En la noche del jueves, los vecinos de la ciudad donde ocurrió el crimen salieron a la calle para exigir justicia por Lucas. “Pedimos que se cambie la ley de procedimiento porque sin eso la Policía no puede hacer nada. Estos malparidos se apoderan de las calles y nosotros no damos abasto. Todos los días son robos, asaltos, entraderas y no podemos más. Hemos hecho reuniones con la gente del municipio pero no nos pueden dar expectativas porque la Justicia no actúa”, expresó Bárbara al mismo medio.

Además, otra vecina relató: “Hace un tiempo que la seguridad está para atrás. Los trabajadores no pueden bajar del colectivo en la ruta para entrar en sus casas porque siempre son asaltados en las calles internas, y con el riesgo de estar al extremo como le pasó a Lucas y su familia. Esto no puede ser así”.

El crimen de Díaz ocurrió apenas horas antes de la muerte de Kim Gómez, una niña de siete años que fue asesinada durante un robo en La Plata. La menor quedó encerrada en un Fiat Palio que dos asaltantes de 14 y 17 años le sustrajeron a su madre. Luego, los delincuentes chocaron contra el frente de un supermercado y fueron detenidos.

Este jueves, Silvia Lepez, una mujer de 54 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza en Munro, Vicente López, delante de su marido en un intento de robo de una camioneta. En el marco de este caso, fuentes judiciales y policiales informaron a LA NACION: “Por lo menos, dos delincuentes intentaron robarles a la víctima y a su marido una camioneta Chevrolet Tracker, pero al no poder concretar el plan criminal le dispararon en la cabeza y la mataron. Los ladrones escaparon a toda velocidad hacia el partido de San Martín”.

El crimen quedó filmado por las cámaras de seguridad. Además, una fuente al tanto de la investigación declaró: “A partir del análisis de distintas filmaciones se pudo determinar que el auto y la camioneta en la que circulaban los delincuentes, después del crimen, se fueron hacia San Martín”.

Horas más tarde, la Policía bonaerense identificó a uno de los acusados, según informaron fuentes oficiales a este medio. En tanto, el fiscal de la causa analizaba pedir su detención.

