Inseguridad en el conurbano: mataron en un asalto a un contratista frente a sus hijos y a dos empleados

Un contratista fue asesinado de al menos un tiro en el abdomen cuando forcejeó con uno de los dos delincuentes que le robaron el auto en el que estaba con sus dos hijos y dos empleados, en la puerta de su casa de Florencio Varela, en la zona sur del conurbano. Horas después, uno de los presuntos asaltantes fue detenido. El otro, que fue identificado, aunque está prófugo, había sido liberado el mes pasado,

La víctima fue identificada como Miguel Díaz, que el sábado pasado, minutos antes de las 7, salió de su domicilio de la calle 419 y Malambo, en Florencio Varela, junto a dos de sus hijos y dos empleados.

Inseguridad: lo mataron delante de sus hijos

Según una filmación de una cámara de seguridad de la zona, cuyo contenido se conoció en las últimas horas, Medina y sus acompañantes llegaron a subir a un Volkswagen Virtus blanco y, cuando estaban por irse, fueron abordados por dos delincuentes armados.

En ese momento todos se bajaron del rodado con las manos en alto, aunque Díaz se trabó en lucha con uno de los delincuentes, que en medio de la situación sacó su arma y le disparó al menos cuatro veces.

Fuentes policiales explicaron a la agencia de noticias Télam que uno de los disparos impactó en el lado derecho del torso de Díaz, quien fue rápidamente trasladado a un hospital de la zona, donde falleció ayer como consecuencia de la herida de bala sufrida.

En tanto, los delincuentes escaparon con el vehículo de la víctima, inicialmente llevando con ellos a la hija del contratista, a quien dejaron a unos pocos metros.

Karina, hija de la víctima, recordó esta mañana el momento en que su padre se abalanzó sobre un delincuente y escuchó uno de los disparos mientras iba agarrada a uno de los asaltantes con el auto en movimiento.

“Cuando bajamos [del auto] lo vi a mi papá caminando, con sangre […] Me decía ‘calmate’ y que llamara a un remís. Justo vino un patrullero y le dije que me ayudaran, que estaba mi papá herido. ‘Voy a estar bien, tranquila’, me repetía, mientras me apretaba las manos”, recordó, llorando, la joven en diálogo con el canal de noticias TN.

Por su parte, la esposa de Díaz sostuvo que su marido había salido temprano “para pagar a los empleados”, ya que no había podido hacerlo el día anterior.

A raíz del análisis de las cámaras de seguridad privadas y de la declaración de testigos, se realizaron el mismo día cuatro allanamientos en los que se secuestraron elementos de interés para la causa, que es investigada por la fiscal Vanesa Maiola, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 de Florencio Varela.

En otro de los procedimientos, en tanto, se logró la detención de uno de los sospechosos, indicaron fuentes judiciales.

El delincuente prófugo, que ya fue identificado, recuperó la libertad en octubre de este año luego de ser detenido en septiembre por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego.